«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон

Нужно закрывать этих мохнатых, футбол это не для них, им приоры занижать и овец бороть ! Гыгы
Комиссия РФС по лицензированию клубов допустила «Анжи» к участию в соревнованиях под эгидой союза в следующем сезоне.
Таким образом, махачкалинская команда сможет сыграть в первенстве ПФЛ и Кубке России.
Первоначально лицензия «Анжи» была выдана «условно» из-за долгов по зарплате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба.
Однако клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности.
Впрочем, снять все ограничения не удалось – в качестве обеспечительной меры оставлен в силе запрет на регистрацию новых игроков, а заявка «Анжи» на сезон не должна превышать 22 человек.