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«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон

29 июня 2020, 19:59
3

Комиссия РФС по лицензированию клубов допустила «Анжи» к участию в соревнованиях под эгидой союза в следующем сезоне.

Таким образом, махачкалинская команда сможет сыграть в первенстве ПФЛ и Кубке России.

Первоначально лицензия «Анжи» была выдана «условно» из-за долгов по зарплате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба.

Однако клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности.

Впрочем, снять все ограничения не удалось – в качестве обеспечительной меры оставлен в силе запрет на регистрацию новых игроков, а заявка «Анжи» на сезон не должна превышать 22 человек.

Источник: Официальный сайт «Анжи»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи
Комментарии (3)
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AZ
1593453247
Пора исключать... Меньше проблем будет. Надоели они всем уже
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Edward52
1600284751
Нужно только порадоваться упорству команды и пожелать успехов.
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