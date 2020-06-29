«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон

Комиссия РФС по лицензированию клубов допустила «Анжи» к участию в соревнованиях под эгидой союза в следующем сезоне.

Таким образом, махачкалинская команда сможет сыграть в первенстве ПФЛ и Кубке России.

Первоначально лицензия «Анжи» была выдана «условно» из-за долгов по зарплате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба.

Однако клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности.

Впрочем, снять все ограничения не удалось – в качестве обеспечительной меры оставлен в силе запрет на регистрацию новых игроков, а заявка «Анжи» на сезон не должна превышать 22 человек.