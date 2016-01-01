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    «Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон

    Комиссия РФС по лицензированию клубов допустила «Анжи» к участию в соревнованиях под эгидой союза в следующем сезоне.

    Таким образом, махачкалинская команда сможет сыграть в первенстве ПФЛ и Кубке России.

    Первоначально лицензия «Анжи» была выдана «условно» из-за долгов по зарплате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба.

    Однако клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности.

    Впрочем, снять все ограничения не удалось – в качестве обеспечительной меры оставлен в силе запрет на регистрацию новых игроков, а заявка «Анжи» на сезон не должна превышать 22 человек.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3618

      Борат 7 минут назад

      Нужно закрывать этих мохнатых, футбол это не для них, им приоры занижать и овец бороть ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1570

      AZ 19 минут назад

      Пора исключать... Меньше проблем будет. Надоели они всем уже

      0
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