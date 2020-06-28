Артета – о Кубке Англии: «Мы можем выиграть турнир и попасть в еврокубки»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Шеффилд Юнайтед» в 1/4 Кубка Англии выразил надежду на то, что его команда сможет победить в турнире и получить путевку в еврокубки.

«Я очень рад. На этом стадионе трудно выиграть. Я действительно доволен отношением и игрой игроков.

У нас есть прекрасная возможность попытаться выиграть Кубок Англии титул и поиграть в Европе. С момента рестарта сезона мы сыграли четыре выездных игры. Спасибо Премьер-лиге за наш календарь – играем каждые три дня и будем снова играть в среду.

Я знал, что у« Шеффилд Юнайтед» будут моменты. Они хорошо тренируются и оказывают давление на соперников. Мы пропустили гол после длинного броска из аута – против такого сложно защититься. Но мы смогли победить в матче», – сказал Артета.