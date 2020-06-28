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  • Артета – о Кубке Англии: «Мы можем выиграть турнир и попасть в еврокубки»

Артета – о Кубке Англии: «Мы можем выиграть турнир и попасть в еврокубки»

28 июня 2020, 17:50
2

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Шеффилд Юнайтед» в 1/4 Кубка Англии выразил надежду на то, что его команда сможет победить в турнире и получить путевку в еврокубки.

«Я очень рад. На этом стадионе трудно выиграть. Я действительно доволен отношением и игрой игроков.

У нас есть прекрасная возможность попытаться выиграть Кубок Англии титул и поиграть в Европе. С момента рестарта сезона мы сыграли четыре выездных игры. Спасибо Премьер-лиге за наш календарь – играем каждые три дня и будем снова играть в среду.

Я знал, что у« Шеффилд Юнайтед» будут моменты. Они хорошо тренируются и оказывают давление на соперников. Мы пропустили гол после длинного броска из аута – против такого сложно защититься. Но мы смогли победить в матче», – сказал Артета.

  • «Арсенал» – самый титулованный клуб Кубка Англии, у него 13 трофеев.
  • Победитель Кубка попадает в Лигу Европы.
  • Лондонцы идут в АПЛ на девятом месте.

Источник: BBC
Англия. Кубок Арсенал Шеффилд Юнайтед Артета Микель
Комментарии (2)
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LMI
1593402049
Давай хотя бы в 1/2 снова не сольемся перед МС 3-0, или еще чего позорнее. Уже одно это будет в принципе "успехом". Слишком слаб и мягок Арсенал что бы брать КА, далеки мы от каких-либо титулов/кубков
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JI e x a
1593545086
да, только как вы собрались брать кубок, если буквально неделю назад вы отлетели без малейшего шанса от МС?
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