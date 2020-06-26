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  • «Оренбург» – Черданцеву: «Мы легкомысленно отнеслись к регламенту? Мы ни шагу в сторону не сделали! Но зараза все равно нашла»

«Оренбург» – Черданцеву: «Мы легкомысленно отнеслись к регламенту? Мы ни шагу в сторону не сделали! Но зараза все равно нашла»

26 июня 2020, 21:55
8

«Оренбург» ответил на слова комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева о том, что к вспышке коронавируса в команде привела легкомысленность. Клуб заверил: нормы соблюдались.

«Оренбург» признал, что легкомысленно отнeсся к требованиям по медицинскому регламенту и принял решение не играть с «Краснодаром». Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод — строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет», – написал Черданцев в твиттере.

«Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолeт (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолeт. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза всe равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», – ответили в Оренбурге.

  • «Оренбургу» засчитали техническое поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара»,
  • О заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом стало известно в четверг.
  • В онлайн-режиме «Оренбург» идет в РПЛ последним.

Источник: твиттер «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (8)
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Hektor 84
1593208929
Я не пойму что не кому заткнуть этих комментаторов срач тв? Если бы еще на канале был адекватный руководитель. Черданцев много говорит в последнее время. Влияние самоизоляции?
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subbotaspartak
1593237707
Глупый базар. Дешёвый. Сегодня Оренбург, завтра кто-то новый... Под горку катится чемпионат, Конца не видать...
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Январь 59
1593238122
Уровень совершенства "Тестов" оставляет желать лучшего. По заявлению Роспотребнадзора, 65% людей переносят болезнь без симптомов. По заявлению многих врачей инфекционистов в организме каждого человека как минимум 6 разновидностей короновируса присутствует постоянно, и при прохождении пяти тестов три покажут заражение всех людей . И не факт , что человек когда либо заболеет. Да бывают побочные осложнения, от тдругих заболеваний, в частности от онкологии, после химиотерапии, бывают осложнения при сильно простуде. Все остальное - это единичные случаи на миллионы здоровых людей.
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Январь 59
1593238326
Пока у Роспотребнадзора такие полномочия , они будут кошмарить всю страну и придумывать новые ужасы. Достаточно вспомнить "Свиной грипп". Что бы победить заразу , достаточно было уволить с работы А.Н.Ткачёва и эпидемия закончилась , и поросята перестали болеть.
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serhio80
1593242173
Зараза сидит в руководстве Роспотребнадзора) просрочку в магазинах победить не в состоянии, но зато лезет бороться с вирусами. ******* уже с этой короной, сколько людей померло из-за того что больницы переоборудовали почему-то статистика умалчивает
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portero
1593265150
чердак поехал у него давно...
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zigbert
1593349497
Такое может написать только сотрудник Роспотребнадзора.
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