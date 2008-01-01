«Оренбург» – Черданцеву: «Мы легкомысленно отнеслись к регламенту? Мы ни шагу в сторону не сделали! Но зараза все равно нашла»

У Чердака давно уже чердак едет. Он думает, что заразиться невозможно, если все соблюдать, но от этого никто не застрахован. Пора его к Уткину отправлять - пусть вдвоем с ума сходят.
«Оренбург» ответил на слова комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева о том, что к вспышке коронавируса в команде привела легкомысленность. Клуб заверил: нормы соблюдались.
«Оренбург» признал, что легкомысленно отнeсся к требованиям по медицинскому регламенту и принял решение не играть с «Краснодаром». Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод — строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет», – написал Черданцев в твиттере.
«Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолeт (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолeт. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза всe равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», – ответили в Оренбурге.
- «Оренбургу» засчитали техническое поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара»,
- О заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом стало известно в четверг.
- В онлайн-режиме «Оренбург» идет в РПЛ последним.