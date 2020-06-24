Семин: «Никогда не говорил, что «Локомотив» – это я. Кикнадзе всегда раскачивал лодку»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отрицает, что отождествлял себя с клубом. Об этом рассказывал генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

«Я никогда не говорил, что «Локомотив» — это Сeмин. «Локомотив» — это болельщики и люди, которые приходят на стадион. Кикнадзе сказал, что ни разу не позволил себе раскачивать лодку? Он всегда еe раскачивал!» – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».