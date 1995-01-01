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    Семин: «Никогда не говорил, что «Локомотив» – это я. Кикнадзе всегда раскачивал лодку»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отрицает, что отождествлял себя с клубом. Об этом рассказывал генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

    «Я никогда не говорил, что «Локомотив» — это Сeмин. «Локомотив» — это болельщики и люди, которые приходят на стадион. Кикнадзе сказал, что ни разу не позволил себе раскачивать лодку? Он всегда еe раскачивал!» – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

    • Тренер трижды брал с «Локомотивом» чемпионство.
    • Кикнадзе работает в клубе с 2018 года.
    • Москвичи сейчас в РПЛ идут вторыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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