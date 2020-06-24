Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Никогда не говорил, что «Локомотив» – это я. Кикнадзе всегда раскачивал лодку»

Семин: «Никогда не говорил, что «Локомотив» – это я. Кикнадзе всегда раскачивал лодку»

24 июня 2020, 21:31
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отрицает, что отождествлял себя с клубом. Об этом рассказывал генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

«Я никогда не говорил, что «Локомотив» — это Сeмин. «Локомотив» — это болельщики и люди, которые приходят на стадион. Кикнадзе сказал, что ни разу не позволил себе раскачивать лодку? Он всегда еe раскачивал!» – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

  • Тренер трижды брал с «Локомотивом» чемпионство.
  • Кикнадзе работает в клубе с 2018 года.
  • Москвичи сейчас в РПЛ идут вторыми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1593030021
Юрий Палыч, не обращайте внимания, Вы - ЛЕГЕНДА!!!!!!!!!!!!!!! а о нем, как и о смородине, вспомнят, проклянут и забудут.
Ответить
Plyash
1593030274
Палыч,эти уроды раскачивали лодку,но ты не дал им этого сделать.Здоровья тебе,дружище.
Ответить
vsespartak01
1593067102
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ !НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ НА ВСЯКОГО РОДА ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРОТИВ ВАС!ВСЕ ЗНАЮТ,ЧТО ВЫ ПРЕКРАСНЫЙ ТРЕНЕР И ЧЕЛОВЕК! УДАЧИ ВАМ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ И В РАБОТЕ!
Ответить
Январь 59
1593071580
Палычу респект и уважение, Кикнадзе=Смородской - позор и презрение. Не знаю что произошло между Семиным и Кикнадзе, но дело комментатора - комментировать ситуацию ,а не мешать работать тренеру , который даёт результат. Более того , кроме Сёмина никто результат не давал , ещё раз Палычу респект .
Ответить
Кузьмич на трибуне
1593106317
Как ни странно, но на защиту Палыча встали все болельщики. Никто из болельщиков других клубов даже буквы против не написал, Более того в защиту Кикнадзе нет ни одной буквы. Видимо не тот человек Кикнадзе, что бы раскачивать лодку, да и лодка не того размера ему попалась под руку. Сидел бы в своём кресле и каждый раз пожелания Сёмина выполнял, было бы лучше.
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
9
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
13
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
1
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
13
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+