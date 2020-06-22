Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

Отличный баннер. Надо ещё запускать "жизни мексиканцев важны", "жизни азиатов важны", "Жизни женщин важны", "жизни мулатов важны", "жизни метисов важны". Пусть заткнутся со своим "особенным" чёрным цветом кожи. Ещё можно "скандинавы тоже люди", "прибалты важны не меньше", "даже поляки важны", "настоящий итальянец - белый итальянец", а также "мусульмане не только н.е.г.р.ы". Вот ни в одном из перечисленных не вижу больше расизма, чем в "жизни чёрных важны". И заткнулись бы уже со своим расизмом - тошнит.
Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл заявил, что это он запустил самолет с баннером «Жизни белых важны» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), сообщает Mirror.
Хеппл опубликовал видео с баннером у себя в фейсбуке. «Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, сегодня говорить, что жизни белых важны, – это расизм», — написал фанат.
- Перед стартовым свистком игроки встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
- В это время над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).
- Авиатранспорт сделал несколько кругов, прежде чем улететь.
Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»
BREAKING Plane flies «White Lives Matter» banner during Man City vs Burnley after players take knee https://t.co/DIIKGwDwDl pic.twitter.com/gk5phHFi0r— Mirror Football (@MirrorFootball) June 22, 2020