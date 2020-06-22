Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

    Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл заявил, что это он запустил самолет с баннером «Жизни белых важны» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), сообщает Mirror.

    Хеппл опубликовал видео с баннером у себя в фейсбуке. «Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, сегодня говорить, что жизни белых важны, – это расизм», — написал фанат.

    • Перед стартовым свистком игроки встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
    • В это время над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).
    • Авиатранспорт сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

    Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2736

      Томик 1 минуту назад

      Отличный баннер. Надо ещё запускать "жизни мексиканцев важны", "жизни азиатов важны", "Жизни женщин важны", "жизни мулатов важны", "жизни метисов важны". Пусть заткнутся со своим "особенным" чёрным цветом кожи. Ещё можно "скандинавы тоже люди", "прибалты важны не меньше", "даже поляки важны", "настоящий итальянец - белый итальянец", а также "мусульмане не только н.е.г.р.ы". Вот ни в одном из перечисленных не вижу больше расизма, чем в "жизни чёрных важны". И заткнулись бы уже со своим расизмом - тошнит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Elect 20 минут назад

      Красавчик! Правильно сделал, Вообще все с ума посходили, из преступника жанну дарк сделали, а мартышки побежали под предлогом магазины грабить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4749

      84aivengo 27 минут назад

      в гражданскую войну симпатия за белое движение,у америкосов за юг "болел"... это мое ... это выбор... хватит в футбол все вносить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      Ден 781 31 минуту назад

      А что, не важны ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1324

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      А если белый вратарь отбивает удар черного нападающего - это расизм? Или как минимум неуважение?) Люди свихнулись. В 2020 году быть белым вдруг стыдно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Аденн 1 час назад

      На баннере должно было быть написано: Стыд и срам бЗениту.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +704

      valkam72 > Аденн 47 минут назад

      Ахаха. Рассмешил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +513

      elessar arnor 1 час назад

      сейчас Стерлинг с Туре скажут свое мнение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +739

      Puddle 1 час назад

      Правильно написал! Всё по делу. Пусть зулусики поплачут. Конечно надо было другой баннер пустить: "Рылы- ПОЗОР!!! Гы-гы-гы"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +513

      elessar arnor > Puddle 1 час назад

      бедняков не-гр- - о - дов и последователей Стерлинга сделать евнухами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17203

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Стрёмная тема. Здесь каждый судит по-своему. Лучше молча.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +513

      elessar arnor > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ну такое..вести себя потише и заслужить равенство поведением, да ну, бред какой-та

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8404

      Skull_Boy 2 часа назад

      Белый убил не_гра жопа, не_гр убил белого нормально

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77321
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru