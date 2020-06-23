Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл заявил, что это он запустил самолет с баннером «Жизни белых важны» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), сообщает Mirror.

Хеппл опубликовал видео с баннером у себя в фейсбуке. «Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, сегодня говорить, что жизни белых важны, – это расизм», — написал фанат.

Перед стартовым свистком игроки встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

В это время над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).

Авиатранспорт сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»