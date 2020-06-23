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  • Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

23 июня 2020, 14:32
15

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл заявил, что это он запустил самолет с баннером «Жизни белых важны» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), сообщает Mirror.

Хеппл опубликовал видео с баннером у себя в фейсбуке. «Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, сегодня говорить, что жизни белых важны, – это расизм», — написал фанат.

  • Перед стартовым свистком игроки встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
  • В это время над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).
  • Авиатранспорт сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Бернли Манчестер Сити
Комментарии (15)
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СвинкаСправедливости
1592912867
И правильно. За что извиняться? Вы хотите сказать, что жизни белых не важны или что? Так и до расизма не далеко.
Ответить
Skull_Boy
1592913663
Белый убил не_гра жопа, не_гр убил белого нормально
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Ден 781
1592920392
А что, не важны ???
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Elect
1592921030
Красавчик! Правильно сделал, Вообще все с ума посходили, из преступника жанну дарк сделали, а мартышки побежали под предлогом магазины грабить
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Томик
1592922137
Отличный баннер. Надо ещё запускать "жизни мексиканцев важны", "жизни азиатов важны", "Жизни женщин важны", "жизни мулатов важны", "жизни метисов важны". Пусть заткнутся со своим "особенным" чёрным цветом кожи. Ещё можно "скандинавы тоже люди", "прибалты важны не меньше", "даже поляки важны", "настоящий итальянец - белый итальянец", а также "мусульмане не только н.е.г.р.ы". Вот ни в одном из перечисленных не вижу больше расизма, чем в "жизни чёрных важны". И заткнулись бы уже со своим расизмом - тошнит.
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kovalenkoz
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portero
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молодца!!!
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AZ
1593002804
Все правильно сделали! Самое смешное что организация борющая с расизмом, восприняла этот баннер - расистким... Это уже полнейший идиотизм....
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zigbert
1593084847
Все верно никакой дискриминации не должно быть.
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