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    На матче с «Оренбургом» на майках «Локомотива» будет надпись «Спасибо врачам»

    На форму «Локомотива» на матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» будет нанесен хэштег «Спасибо врачам». Сегодня, 21 июня, они отмечают профессиональный праздник – день медицинского работника.

    Весь 23-й тур посвящен врачам. На 20-й минуте матчей игра останавливается, футболисты и фанаты аплодируют докторам.

    • Встреча в Черкизово начнется в 17:30 по Москве, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • «Локомотив» в таблице идет вторым.
    • «Оренбург» идет в зоне вылета.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Kurt Angel 1 час назад

      Показушно и неестественно.
      не футболистам благодарить. Игра на публику и не более. Из футболистов не все ответственно себя вели в те дни

      0
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      Рейтинг: +919

      Play 1 час назад

      Так и нужно было сделать сразу всем, надписи на футболках, а не надевать на игроков кошмарные повязки, которые разматываются от любого движения и мешают играть.

      0
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      Рейтинг: +10541

      KLIM777 2 часа назад

      Жаль, что не спасибо Семину на успехи

      0
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      Рейтинг: +3034

      alarm 2 часа назад

      очень ценная информация, спасибо.

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