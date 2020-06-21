На матче с «Оренбургом» на майках «Локомотива» будет надпись «Спасибо врачам»

На форму «Локомотива» на матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» будет нанесен хэштег «Спасибо врачам». Сегодня, 21 июня, они отмечают профессиональный праздник – день медицинского работника.
Весь 23-й тур посвящен врачам. На 20-й минуте матчей игра останавливается, футболисты и фанаты аплодируют докторам.
- Встреча в Черкизово начнется в 17:30 по Москве, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Локомотив» в таблице идет вторым.
- «Оренбург» идет в зоне вылета.
Источник: твиттер «Локомотива»