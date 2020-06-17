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  • Игроки, тренеры, персонал «Анжи» отказались от половины зарплаты за два месяца

Игроки, тренеры, персонал «Анжи» отказались от половины зарплаты за два месяца

17 июня 2020, 20:51
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«Анжи» сообщил о сокращении зарплаты в клубе. Как сказано в релизе дагестанцев, эта мера позволит сохранить команду.

«Футболисты, тренерский штаб, персонал команды и сотрудники клуба отказались от 50 процентов зарплаты за два месяца.

Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех без исключения клубов. Как вы знаете, ФК «Анжи» и до пандемии переживал тяжелый период. Последние два года мы боремся за сохранение профессионального статуса клуба и самого бренда «Анжи».

На протяжении последнего года клуб делал всe возможное, чтобы не только выплачивать заработную плату действующим футболистам, тренерскому штабу, персоналу и сотрудникам клуба, но и постепенно погашать задолженность перед бывшими игроками команды.

В период эпидемии коронавируса футбол, как и весь спорт, остановился. Футболисты и тренеры лишились возможности играть и тренироваться, спортсмены и сотрудники клубов оказались заперты в своих домах. В этой непростой для клубов ситуации, игроки по всему миру пошли на снижение зарплат во время вынужденного простоя в чемпионатах.

Размер оплаты труда в «Анжи» сегодня несопоставим с топ-клубами России или Европы, но в нынешней ситуации это существенные средства для клуба. Именно поэтому весь коллектив «Анжи» добровольно пошел на понижение заработной платы за период вынужденного простоя в апреле и мае на 50%, но не ниже минимального размера оплаты труда. Прямо сейчас сэкономленные средства помогут клубу сократить имеющиеся задолженности и продолжить постепенный выход из кризисной ситуации.

Отказываясь от части заработной платы сегодня, мы все помогаем сохранить клуб. Сохраняя «Анжи», мы обеспечиваем будущее себе и своим семьям, дарим надежду на возрождение клуба тысячам болельщиков, сохраняем мечту дагестанских мальчишек, которые смогут тренироваться и играть за «Анжи» завтра.

Руководство ФК «Анжи» благодарит футболистов и работников клуба за такой шаг. В «Анжи» всегда была особенная атмосфера, здесь с большой теплотой и уважением относились к своим футболистам и сотрудникам, делали всe возможное, чтобы каждый в коллективе чувствовал себя частью одной большой и дружной семьи «Анжи». Общими усилиями мы сможем выйти из сложившейся ситуации и продолжить работу вместе, занимаясь любимым делом, тренируясь и играя в футбол», – написал «Анжи».

  • В минувшем сезоне зоны «Юг» махачкалинцы финишировали предпоследними.
  • В текущем десятилетии клуб занимал третье место в РПЛ, играл в плей-офф Лиги Европы.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.

Источник: официальный сайт «Анжи»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи
Комментарии (1)
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1592416907
То есть по пол барана на брата получат?
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