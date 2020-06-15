Гендиректор «Зенита» Медведев – об Аршавине: «Никаких изменений в клубе не будет, пока не выиграем титул»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи, согласно которым Андрей Аршавин в скором времени займет пост заместителя спортивного директора клуба.

«Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Все будем решать после завоевания титула», – сказал Медведев.