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  • Гендиректор «Зенита» Медведев – об Аршавине: «Никаких изменений в клубе не будет, пока не выиграем титул»

Гендиректор «Зенита» Медведев – об Аршавине: «Никаких изменений в клубе не будет, пока не выиграем титул»

15 июня 2020, 12:44
2

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи, согласно которым Андрей Аршавин в скором времени займет пост заместителя спортивного директора клуба.

«Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Все будем решать после завоевания титула», – сказал Медведев.

  • 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
  • В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
  • Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Медведев Александр
Комментарии (2)
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valkam72
1592215878
Грёбаный синит. Кабинетный чемпиён. Купленные судьи. Куча фарм-клубов. Госиждивенец. Позор короче.
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Plyash
1592307024
Блин,осталось каких-то восемь матчей.Подождём.
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