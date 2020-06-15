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    Гендиректор «Зенита» Медведев – об Аршавине: «Никаких изменений в клубе не будет, пока не выиграем титул»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи, согласно которым Андрей Аршавин в скором времени займет пост заместителя спортивного директора клуба.

    «Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Все будем решать после завоевания титула», – сказал Медведев.

    • 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
    • В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
    • Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +402

      valkam72 1 час назад

      Грёбаный синит. Кабинетный чемпиён. Купленные судьи. Куча фарм-клубов. Госиждивенец. Позор короче.

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      Рейтинг: +2023

      KPCCSPB 1 час назад

      Да он почти у нас уже, всё норм.

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