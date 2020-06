Президент «Реала» Перес посетил тренировку команды в преддверии возобновления сезона

Президент «Реала» Флорентино Перес побывал на стадионе «Альфредо Ди Стефано», где команда готовится к возобновлению сезона.

Руководитель мадридского клуба приехал на тренировку, чтобы пожелать удачи футболистам и тренерскому штабу.

В ходе визита Перес пообщался лично с главным тренером Зинедином Зиданом и капитаном Серхио Рамосом.

