Президент «Реала» Перес посетил тренировку команды в преддверии возобновления сезона

Президент «Реала» Флорентино Перес побывал на стадионе «Альфредо Ди Стефано», где команда готовится к возобновлению сезона.
Руководитель мадридского клуба приехал на тренировку, чтобы пожелать удачи футболистам и тренерскому штабу.
В ходе визита Перес пообщался лично с главным тренером Зинедином Зиданом и капитаном Серхио Рамосом.
- В воскресенье «Реал» примет «Эйбар» в матче 28-го тура Примеры.
- Мадридцы сыграют впервые с 8 марта.
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Источник: Официальный твиттер «Реала»