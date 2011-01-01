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    Месси: «Я просто хочу играть и вновь готов. Играть в футбол – это дар»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в конце карантинной паузы объяснил, что для него значит игра в футбол. Он считает ее даром.

    «Не имея возможности играть, я задумался. Я просто хочу играть. Играть в футбол – это дар, а то, что тебя поддерживает так много людей, – нечто большее.

    Футбол – это возможность вдохновлять других и быть вдохновленным самому. Ты создаешь радость для других – возможно, это величайший дар. Футбол возвращается, я вновь готов», – сказал аргентинец.

    • Завтра, 13 июня, «Барселона» в 28-м туре Примеры сыграет против «Мальорки».
    • Месси лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
    • «Барселона» идет в таблице первой.

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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