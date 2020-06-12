Месси: «Я просто хочу играть и вновь готов. Играть в футбол – это дар»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в конце карантинной паузы объяснил, что для него значит игра в футбол. Он считает ее даром.

«Не имея возможности играть, я задумался. Я просто хочу играть. Играть в футбол – это дар, а то, что тебя поддерживает так много людей, – нечто большее.

Футбол – это возможность вдохновлять других и быть вдохновленным самому. Ты создаешь радость для других – возможно, это величайший дар. Футбол возвращается, я вновь готов», – сказал аргентинец.