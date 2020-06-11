ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение одного сезона

ФИФА временно изменила правила регистрации футболистов. Согласно поправкам, в связи с пандемией коронавируса игрокам разрешается за один сезон быть заявленными за три клуба.

«Во избежание каких-либо опасений, связанных с безработными футболистами, игрокам разрешается регистрироваться максимум в трех клубах. Они имеют право играть в официальных матчах за три клуба в течение одного сезона», – говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации футбола.

Сообщается, что изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Во всем мире COVID-19 заразились почти 7,5 миллиона человек. умерли более 420 тысяч заболевших.