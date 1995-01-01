Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение одного сезона

    ФИФА временно изменила правила регистрации футболистов. Согласно поправкам, в связи с пандемией коронавируса игрокам разрешается за один сезон быть заявленными за три клуба.

    «Во избежание каких-либо опасений, связанных с безработными футболистами, игрокам разрешается регистрироваться максимум в трех клубах. Они имеют право играть в официальных матчах за три клуба в течение одного сезона», – говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации футбола.

    Сообщается, что изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

    Во всем мире COVID-19 заразились почти 7,5 миллиона человек. умерли более 420 тысяч заболевших.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru