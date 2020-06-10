Филантроп Андерсон пожертвовал шотландским клубам 3,5 миллиона

Филантроп из шотландского Эдинбурга Джеймс Андерсон сделал пожертвование в пользу шотландских клубов. Через специальный фонд им распределят 3,5 миллиона евро, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.

Условием для получения гранта от Андерсона будет то, что клубы должны работать на пользу своих регионов.

«Футбольные клубы могут менять жизнь людей, поэтому я рад предложить свою поддержку в трудное время», – сказал Андерсон.