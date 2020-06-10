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  • Филантроп Андерсон пожертвовал шотландским клубам 3,5 миллиона

Филантроп Андерсон пожертвовал шотландским клубам 3,5 миллиона

10 июня 2020, 23:51

Филантроп из шотландского Эдинбурга Джеймс Андерсон сделал пожертвование в пользу шотландских клубов. Через специальный фонд им распределят 3,5 миллиона евро, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.

Условием для получения гранта от Андерсона будет то, что клубы должны работать на пользу своих регионов.

«Футбольные клубы могут менять жизнь людей, поэтому я рад предложить свою поддержку в трудное время», – сказал Андерсон.

  • Чемпионат Шотландии завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.
  • В очередной раз чемпионом стал «Селтик».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.

Источник: «Р-Спорт»
Шотландия. Премьер-лига
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