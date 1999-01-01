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    Betting Insider: «Ливерпуль» не заплатил более миллиона за посредничество в сделке с букмекером. На клуб подали в суд

    Спортивное агентство Winlink подало в суд на «Ливерпуль» из-за неуплаты 1,13 миллиона фунтов стерлингов, пишет Betting Insider.

    Агентство было посредником между клубом и букмекерской конторой BetVictor, с которой «Ливерпуль» заключил сделку на 15 миллионов. По соглашению с 2016 по 2019 годы на тренировочной экипировке команды размещалась реклама BetVictor.

    Между тем адвокат клуба утверждает, что переговоры с букмекером велись главой отдела международных отношений «Ливерпуля» без посредничества Winlink. Рассмотрение дела началось в понедельник и продлится пять дней.

    Источник: Betting Insider

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