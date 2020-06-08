Несколько футболистов «Анжи» переболели коронавирусом

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что в команде были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.

Сейчас эта болезнь более-менее безопасна, врачи понимают и знают, как лечить, люди стали более ответственно относиться к этому. Думаю, что рано или поздно все переболеют, пока не появится вакцина», – сказал Агарагимов.