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Несколько футболистов «Анжи» переболели коронавирусом

8 июня 2020, 12:59
13

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что в команде были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.

Сейчас эта болезнь более-менее безопасна, врачи понимают и знают, как лечить, люди стали более ответственно относиться к этому. Думаю, что рано или поздно все переболеют, пока не появится вакцина», – сказал Агарагимов.

  • По итогам досрочно завершенного розыгрыша ПФЛ «Анжи» финишировал на 14-м месте в зоне «Юг».
  • В Дагестане коронавирус был выявлен у почти шести тысяч человек, более 300 инфицированных умерли.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи
Комментарии (13)
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AZ
1591617519
что такое анжы? 14 место зоны Юг? Зачем эти новости публиковать? это никому не интересно
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MaxRnD
1591633264
Вся страна, начиная с зимы 2018, года переболела этой хренью в несколько заходов, а чтобы прозревшие не дёргались и не задавали лишних вопросов по поводу бездействия властей в предыдущие периоды, всех разогнали по домам, надели намордники и придумали административку
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zigbert
1591643416
Конечно для пожилых людей и с патологией эта болезнь более опасна.
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