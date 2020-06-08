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    Несколько футболистов «Анжи» переболели коронавирусом

    Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что в команде были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

    «Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.

    Сейчас эта болезнь более-менее безопасна, врачи понимают и знают, как лечить, люди стали более ответственно относиться к этому. Думаю, что рано или поздно все переболеют, пока не появится вакцина», – сказал Агарагимов.

    • По итогам досрочно завершенного розыгрыша ПФЛ «Анжи» финишировал на 14-м месте в зоне «Юг».
    • В Дагестане коронавирус был выявлен у почти шести тысяч человек, более 300 инфицированных умерли.

    Источник: «Р-Спорт»

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