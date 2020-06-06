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    «Барселона» ищет нового левого защитника. В шорт-листе клуба – пять игроков

    «Барселона» занимается поиском нового левого защитника, который станет заменой для Хуниора Фирпо.

    По информации A Bola, в каталонском клубе рассматривают кандидатуры пяти футболистов.

    В шорт-листе «Барсы» числятся Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д), Хуан Бернат («ПСЖ»), Николас Тальяфико («Аякс»), Первис Эступинан («Осасуна») и Анхелиньо («РБ Лейпциг»).

    Команда лидирует в Примере по итогам 27 туров. Ближайший соперник – «Мальорка». Матч запланирован на ближайшую субботу.

    Источник: A Bola

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +729

      кто там 28 минут назад

      То денег нет, то уже кого то покупать собрались, ну и шарашкина конторка это ваша барселона, скажу я вам.

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      Рейтинг: +10137

      Cules2013 1 час назад

      Бернат и Анхелиньо - ваще не то, будут игроки уровня того же Фирпо или Серхи Роберто с Динем и Алейшем Видалем. Эступинан - кот в мешке, это не усиление, своя молодёжь не хуже.
      Геррейру и Тальяфико норм варианты, но обойдутся дорого и не факт, что их можно будет купить.

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