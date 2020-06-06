«Барселона» ищет нового левого защитника. В шорт-листе клуба – пять игроков

То денег нет, то уже кого то покупать собрались, ну и шарашкина конторка это ваша барселона, скажу я вам.
«Барселона» занимается поиском нового левого защитника, который станет заменой для Хуниора Фирпо.
По информации A Bola, в каталонском клубе рассматривают кандидатуры пяти футболистов.
В шорт-листе «Барсы» числятся Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д), Хуан Бернат («ПСЖ»), Николас Тальяфико («Аякс»), Первис Эступинан («Осасуна») и Анхелиньо («РБ Лейпциг»).
Команда лидирует в Примере по итогам 27 туров. Ближайший соперник – «Мальорка». Матч запланирован на ближайшую субботу.