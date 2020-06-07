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  • Bild: УЕФА отказался проводить решающие матчи Лиги чемпионов в России из-за эпидемиологической ситуации, игры должен принять Лиссабон

Bild: УЕФА отказался проводить решающие матчи Лиги чемпионов в России из-за эпидемиологической ситуации, игры должен принять Лиссабон

7 июня 2020, 01:41
26

УЕФА больше не рассматривает Россию как претендента на проведение решающих матчей Лиги чемпионов текущего сезона. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, пишет немецкое издание Bild.

Планируется, что мини-турнир состоится в Лиссабоне (Португалия). Сроки проведения на текущий момент неизвестны.

  • Лигу чемпионов прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 374000 человек.
  • В следующем году финал Лиги чемпионов принимает Санкт-Петербург.

Источник: Bild
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
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evgevg13
1591497526
Типа везде плохо , но в России хуже...
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моэм
1591501261
Это всё из за Собянина , который даже смерти от переломов записывал на счёт коронавируса , чтобы народ кошмарить и побольше продать своих долбанных масок...бабки уже из ушей торчат , а ему всё мало.
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Oldtrafford83
1591511270
Давайте в Ростов,у нас всё нормально,люди не слышали про пандемию))
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BRO_football
1591512525
Роспотребнадзору надо срочно подкрутить статистику, чтобы каждый день наблюдалось снижение заражений коронавирусом.
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vladik12
1591515704
Рука Госдепа.
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NewLife
1591516731
Надо было вовремя подсуетиться и провести в УЕФу первый канал тв и мозаику из начальников в клеточках на экране по вечерам, тогда бы правильные решения принимали. А так сколько волка (УЕФу) не корми, он все в лес смотрит.
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ААМ
1591519844
Придётся подождать
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mamba9090909
1591519952
Не зря, те же немцы, запускали фейки о занижении, в России, смертности от вируса. Похоже на историю со Скрипалями, когда надо было обложить Россию санкциями. Или в США, надо было накакать Трампу перед выборами, удачно подвернулся умерший под коленом полицейского наркоман и понеслось - грабежи, погромы, поджоги.......... гуляй рванина, от рубля и выше.))
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ufos73
1591520442
Одни параноики, с заговором европы (или все таки Обаманы???) против нашего великого и могучего футбола... ))))))))))))
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Давид59
1591523070
Хотели как лучше (подкрутили статистику), а дальше по Черномырдину...
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