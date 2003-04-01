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    Bild: УЕФА отказался проводить решающие матчи Лиги чемпионов в России из-за эпидемиологической ситуации, игры должен принять Лиссабон

    УЕФА больше не рассматривает Россию как претендента на проведение решающих матчей Лиги чемпионов текущего сезона. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, пишет немецкое издание Bild.

    Планируется, что мини-турнир состоится в Лиссабоне (Португалия). Сроки проведения на текущий момент неизвестны.

    • Лигу чемпионов прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 374000 человек.
    • В следующем году финал Лиги чемпионов принимает Санкт-Петербург.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2656

      alarm 1 час назад

      обломались хряки)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1896

      serhio80 > alarm 15 минут назад

      Твой зассаный Питер и не рассматривал никто) кроме парадных вонючих и нет ничего)

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