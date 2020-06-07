Bild: УЕФА отказался проводить решающие матчи Лиги чемпионов в России из-за эпидемиологической ситуации, игры должен принять Лиссабон

УЕФА больше не рассматривает Россию как претендента на проведение решающих матчей Лиги чемпионов текущего сезона. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, пишет немецкое издание Bild.
Планируется, что мини-турнир состоится в Лиссабоне (Португалия). Сроки проведения на текущий момент неизвестны.
- Лигу чемпионов прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 374000 человек.
- В следующем году финал Лиги чемпионов принимает Санкт-Петербург.
Источник: Bild