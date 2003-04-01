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    Россия, Германия и Португалия – претенденты на проведение мини-турнира Лиги чемпионов

    Три страны хотят провести на своей территории решающие матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    УЕФА намерен доиграть турнир, начиная с четвертьфинальной стадии, на четырех стадионах в радиусе не более 100 километров.

    Сообщается, что заявки на проведение мини-соревнования подадут Россия, Германия и Португалия.

    Среди немецких городов матчи ЛЧ готовы принять Франкфурт, Майнц, Хоффенхайм и Дармштадт, среди португальских – Лиссабон.

    Источник: Bayern & Germany

    Твиттер о «Баварии» и сборной Германии, информацию для которого, в частности, предоставляют журналисты-инсайдеры. Аудитория - почти 110 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7780

      BRO_football 1 час назад

      Если взять в расчёт эпидемиологическую обстановку, то УЕФА отдаст предпочтение Германии.

      0
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      Рейтинг: +2587

      alarm 2 часа назад

      у нас только москва попадает под этот критерий (4 стадиона в радиусе 100км) - но уефа откажется, потому что тогда придётся везти топовые команды на открывашку, а там свинарник и дезеувы повсюду

      -2
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      Рейтинг: +5805

      paracetamol > alarm 1 час назад

      Москва - самая короновирусная!

      1
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      Рейтинг: +2587

      alarm > paracetamol 1 час назад

      ну а где тогда. если подали заявку, то, очевидно, что москва. но там без шансов, поскольку в германии чемпионат уже идёт, все козыри у них.

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