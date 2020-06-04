Россия, Германия и Португалия – претенденты на проведение мини-турнира Лиги чемпионов

Три страны хотят провести на своей территории решающие матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

УЕФА намерен доиграть турнир, начиная с четвертьфинальной стадии, на четырех стадионах в радиусе не более 100 километров.

Сообщается, что заявки на проведение мини-соревнования подадут Россия, Германия и Португалия.

Среди немецких городов матчи ЛЧ готовы принять Франкфурт, Майнц, Хоффенхайм и Дармштадт, среди португальских – Лиссабон.