Marca: «Барселона» на следующей неделе начнет переговоры о продлении контракта с Месси

«Барселона» собирается на следующей неделе провести первый раунд переговоров с отцом капитана команды Лионеля Месси о продлении действующего контракта.

По информации Marca, со стороны клуба в диалоге примут участие президент Жозеп Бартомеу и генеральный директор Оскар Грау.

Сообщается, что, независимо от срока нового соглашения, аргентинец хочет сохранить возможность его расторжения в конце каждого сезона.