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    Marca: «Барселона» на следующей неделе начнет переговоры о продлении контракта с Месси

    «Барселона» собирается на следующей неделе провести первый раунд переговоров с отцом капитана команды Лионеля Месси о продлении действующего контракта.

    По информации Marca, со стороны клуба в диалоге примут участие президент Жозеп Бартомеу и генеральный директор Оскар Грау.

    Сообщается, что, независимо от срока нового соглашения, аргентинец хочет сохранить возможность его расторжения в конце каждого сезона.

    • Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • В текущем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3190

      Hektor 84 1 час назад

      Та куда ему еще больше? Он и так получает норм. Та и смысл? Ему уже за 30. Какой бы он крутой ни был, ему уже немного осталось играть. Да и денег на трансферы нет, а Месси на зп наскребли?

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      Рейтинг: +10125

      Cules2013 > Hektor 84 33 минуты назад

      Во-первых, почему-то все, когда фапают на возраст Рона и его тело, то забывают, что Месси тоже не мальчик, и до сих пор берёт ЗМ, и на поле может обыграть кого угодно. Он не такой фитнес-маньяк, но в хорошей форме. Многие топ-игроки, которыми восхищались миллионы просто сдулись после 30. Так что у него ещё не один год впереди в основе Барсы.
      Во-вторых, переподписание будет касаться явно не только денег, но и доп. условий, вроде указанных возможностей расторгнуть контракт.
      В-третьих, з/п Месси уже изначально заложена в бюджет, как и переподписания, а вот трансферы - это именно то на чём экономят и зарабатывают.

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