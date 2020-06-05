Marca: «Барселона» на следующей неделе начнет переговоры о продлении контракта с Месси

«Барселона» собирается на следующей неделе провести первый раунд переговоров с отцом капитана команды Лионеля Месси о продлении действующего контракта.
По информации Marca, со стороны клуба в диалоге примут участие президент Жозеп Бартомеу и генеральный директор Оскар Грау.
Сообщается, что, независимо от срока нового соглашения, аргентинец хочет сохранить возможность его расторжения в конце каждого сезона.
- Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- В текущем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.
Источник: Marca