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    Сорокин: «Мне ничего неизвестно о возможности проведения мини-турнира финала ЛЧ в России»

    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Россия не подавала заявку на проведение мини-турнира плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    «Мне ничего неизвестно о возможности проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России. Даже о каких-то сложностях Стамбула в проведении финала Лиги чемпионов я узнал из прессы, а не из официальных источников. Я бы рекомендовал дождаться 17 июня, когда все решения на этот счeт будут приняты.

    Мне сложно комментировать даже возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России, потому что с этим никто не обращался. Ни я, ни мои сотрудники этот вариант не прорабатывали. Если будет политическое решение, то будем исполнять», – сказал Сорокин.

    Ранее сообщалось, что УЕФА намерен доиграть ЛЧ, начиная с четвертьфинальной стадии, на четырех стадионах в радиусе не более 100 километров. По информации Bayern & Germany, принять решающие матчи главного еврокубка могут Россия, Германия и Португалия.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5807

      paracetamol 1 час назад

      В радиусе не более 100 километров - это Англия, Германия, Италия. Это у них там расстояния, а у нас вообще рядом.

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