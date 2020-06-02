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  • В «Зените» опровергли информацию о выплате 347,2 миллиона рублей руководству клуба

В «Зените» опровергли информацию о выплате 347,2 миллиона рублей руководству клуба

2 июня 2020, 22:04
11

Топ-менеджеры и совет директоров «Зенита» не получали выплат в сумме 347,2 миллиона рублей по итогам прошлого году, рассказали в пресс-службе клуба.

«Информации о суммах, якобы выплаченных совету директоров, не соответствует действительности – место в совете директоров ФК «Зенит» не предусматривает никаких финансовых выплат со стороны клуба.

Согласно правилам бухгалтерского учета, сумма, указанная в отчетности, складывается из окладов и вознаграждений за финансово-экономические, коммерческие и спортивные результаты, а также предусматривает страховые взносы только штатным сотрудникам клуба: членам правления, генеральному директору, руководителям спортивного блока и основных подразделений, а также все налоги и социальные отчисления – по этому показателю ФК «Зенит» входит в число крупнейших налоговых плательщиков в Санкт-Петербурге», – сказали в «Зените».

Ранее появилась информация, что в 2019 году «Зенит» потратил почти 350 миллионов на зарплаты и премии руководителям клуба. Сумма была распределена между генеральным директором клуба Александром Медведевым, председателем совета директоров Еленой Илюхиной, а также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко.

Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Соарес
1591126567
Ни чем не доказанные отмазы
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JTherry
1591128117
быстро бомжи "обнулились"))))) на фоне выплат в кризис детям по 10 тысяч и топ-менеджерам зенита под 40 лимонов, ударило по рейтингу главного "обнулянта"!
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valkam72
1591160882
Хахах. Ну если для малофеева полтора ляма в месяц не деньги. Что уж говорить о совете директоров. Наи.позорнейший клуб синит.
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Давид59
1591163847
Верю! Верю сразу! Не было таких выплат! Были гораздо бОльшие. Поэтому они эту сумму и опровергают.
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paracetamol
1591164050
Да, кто-то производит фейки за тоже неплохие суммы.
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Добрый Бобер
1591166332
Не гоже холопам про житие прихвостней государевых знать.
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Чехов на Садовой
1591181004
Какие 300 миллионов, зачем обижать пацанов? 300 лямов каждому топ менеджеру и самому ярдик. Бабосы дармовые, стыренные чего жаться? А вы (быдлота) нах-й идите.
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