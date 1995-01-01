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    В «Зените» опровергли информацию о выплате 347,2 миллиона рублей руководству клуба

    Топ-менеджеры и совет директоров «Зенита» не получали выплат в сумме 347,2 миллиона рублей по итогам прошлого году, рассказали в пресс-службе клуба.

    «Информации о суммах, якобы выплаченных совету директоров, не соответствует действительности – место в совете директоров ФК «Зенит» не предусматривает никаких финансовых выплат со стороны клуба.

    Согласно правилам бухгалтерского учета, сумма, указанная в отчетности, складывается из окладов и вознаграждений за финансово-экономические, коммерческие и спортивные результаты, а также предусматривает страховые взносы только штатным сотрудникам клуба: членам правления, генеральному директору, руководителям спортивного блока и основных подразделений, а также все налоги и социальные отчисления – по этому показателю ФК «Зенит» входит в число крупнейших налоговых плательщиков в Санкт-Петербурге», – сказали в «Зените».

    Ранее появилась информация, что в 2019 году «Зенит» потратил почти 350 миллионов на зарплаты и премии руководителям клуба. Сумма была распределена между генеральным директором клуба Александром Медведевым, председателем совета директоров Еленой Илюхиной, а также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко.

    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 22:04
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4575

      JTherry 51 минуту назад

      быстро бомжи "обнулились"))))) на фоне выплат в кризис детям по 10 тысяч и топ-менеджерам зенита под 40 лимонов, ударило по рейтингу главного "обнулянта"!

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      Рейтинг: +2744

      solodealer 58 минут назад

      "...также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко...."
      Боже...Кто все эти "члены" и "членки" (Совета)???? Очевидно, какие-то особо успешные "футбольные люди"?)))

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      Рейтинг: +273

      Соарес 1 час назад

      Ни чем не доказанные отмазы

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      Рейтинг: +1198

      Питерский князь > Соарес 7 минут назад

      А у тебя есть доказательства?
      Может сходишь с ними в прокуратуру или пойдешь в задницу?
      :)))

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      Рейтинг: +2580

      alarm 1 час назад

      шах и мат, свинорылые!

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