В «Зените» опровергли информацию о выплате 347,2 миллиона рублей руководству клуба

Топ-менеджеры и совет директоров «Зенита» не получали выплат в сумме 347,2 миллиона рублей по итогам прошлого году, рассказали в пресс-службе клуба.

«Информации о суммах, якобы выплаченных совету директоров, не соответствует действительности – место в совете директоров ФК «Зенит» не предусматривает никаких финансовых выплат со стороны клуба.

Согласно правилам бухгалтерского учета, сумма, указанная в отчетности, складывается из окладов и вознаграждений за финансово-экономические, коммерческие и спортивные результаты, а также предусматривает страховые взносы только штатным сотрудникам клуба: членам правления, генеральному директору, руководителям спортивного блока и основных подразделений, а также все налоги и социальные отчисления – по этому показателю ФК «Зенит» входит в число крупнейших налоговых плательщиков в Санкт-Петербурге», – сказали в «Зените».

Ранее появилась информация, что в 2019 году «Зенит» потратил почти 350 миллионов на зарплаты и премии руководителям клуба. Сумма была распределена между генеральным директором клуба Александром Медведевым, председателем совета директоров Еленой Илюхиной, а также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко.