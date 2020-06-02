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  • Глава академии «Рамзан»: «Лосюк даже года не проработал у нас. Я хотел Семину сказать: «Он вам все испортит»

Глава академии «Рамзан»: «Лосюк даже года не проработал у нас. Я хотел Семину сказать: «Он вам все испортит»

2 июня 2020, 17:16
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Генеральный директор академии футбола «Рамзан» Хайдар Алханов высказался о влиянии скаута Андрея Лосюка на ситуацию в «Локомотиве».

«Мы пригласили в академию итальянских тренеров, и в этом приглашении как раз поучаствовал Андрей Лосюк. Тренеры приехали на хорошую зарплату, начали работать очень активно, с интересом. Но по ходу стало выясняться, что Андрей вел себя как-то неадекватно — и по отношению к итальянцам-тренерам, и вообще начал в академии плести интриги, появились разные сплетни.

В один момент ко мне заходят все тренеры, их было четверо, во главе с Иваном Делла Морте и говорят — либо вы убираете Лосюка (он у нас был в качестве переводчика, но получал очень большие деньги как и тренер), или мы не будем дальше работать. Я говорю: «Что случилось?». Выяснилось, что он переводил неправильно. Когда между нами были разногласия, он говорил то, что интересно ему, плел интриги. Стали портиться отношения между самими итальянцами и между нами, в принципе. В итоге выяснилось, что Лосюк — совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол, и плел интриги, потому что у него были свои интересы.

Тренеры мне жаловались — что он от них требует платы за то, что он их сюда привез. Через кого-то или ему напрямую — этого я не знаю. Словом, обстановка накалилась, и мне пришлось отправить в отставку всех пятерых. Тренеры категорически отказались с ним работать. А он сам ни за что не хотел уходить из академии. Потом он вышел на руководство клуба — начал через своих знакомых отстаивать вопрос, чтобы его оставили в академии. Я был категорически против, потому что быстро раскусил его и все о нем узнал. Пожаловался президенту клуба и начальникам всех команд, рассказал все, что он здесь делал. В итоге мы, к счастью, избавились от него.

Когда он оказался в «Локомотиве», я примерно знал, чем это закончится. Я давно знаком и дружу с Юрием Семиным, хотел ему один раз сказать: «Этот человек вам все испортит, он большой интриган. Уберите его, как вы вообще его взяли? В футболе он не специалист, а вообще — случайный человек». Как Семин сейчас говорит — Лосюк, оказывается, в прошлом продавал обои.

Мы-то быстро с ним разобрались, он у нас даже года не проработал. Но в «Локомотиве» он надолго задержался. Сейчас вы видите, чем это закончилось. Очень жаль великого специалиста Юрия Семина. Я не понимаю руководство «Локомотива», которое идет на поводу у таких персонажей. Думаю, где бы этот человек не появился — ничего хорошего не будет, отзывы о нем самые отвратительные. Мне жалко руководство «Локомотива», которое сейчас поддалось его воздействию», – сказал Алханов.

  • Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал селекционную работу московского клуба, заявив, что Андрей Лосюк в прошлом был продавцом обоев.

Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
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фанат джигурды
1591111503
Лосюк, Селюк... Совпадение?
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