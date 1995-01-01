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    Мещеряков: «Семин сказал, что я не могу работать в «Локомотиве»? Я отношусь к Юрию Павловичу с громадным уважением»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал интервью бывшего главного тренера команды Юрия Семина. В нем специалист сказал, что Мещеряков не может работать в клубе.

    «Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Сeмину с громадным уважением, отмечая все его заслуги. Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая», – сказал Мещеряков.

    • Семин тренировал «Локомотив» еще в прошлом веке.
    • Команда в РПЛ идет второй.
    • Сезон чемпионата России возобновится 21 июня.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1418

      Genz 35 минут назад

      однажды слышал Мещерякова речь по ТВ. Это такое уе...ище.. мерзкий тип

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2044

      кошмарик 3 часа назад

      относишься с уважением к ЮПС? так уйди с поста...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16909

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Типичный хохол...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      PAREVG. 4 часа назад

      Гореть вам в АДУ

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