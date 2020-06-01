Мещеряков: «Семин сказал, что я не могу работать в «Локомотиве»? Я отношусь к Юрию Павловичу с громадным уважением»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал интервью бывшего главного тренера команды Юрия Семина. В нем специалист сказал, что Мещеряков не может работать в клубе.

«Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Сeмину с громадным уважением, отмечая все его заслуги. Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая», – сказал Мещеряков.