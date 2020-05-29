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    Аршавин: «Барселона» делала по мне предложение, но «Зенит» был готов только к обмену на Месси»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его хотела заполучить «Барселона». Каталонцы готовы были выплатить 15 миллионов евро.

    «В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов евро, а «Барса» давала 15. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще. Было просто летом предложение. Дмитрий Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Лионеля Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продается», – сказал спортсмен «Матч ТВ».

    • Главное достижение Аршавина в карьере – Кубок УЕФА с «Зенитом».
    • Будучи игроком «Арсенала», Аршавин забивал «Барселоне».
    • Игрок завершил карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.05.2020 22:40
    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 26 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и cосeдку нашёл там) Вот сайт ---- http://wq.lt/Q3n3

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      Рейтинг: +3137

      Давид59 1 час назад

      Готов поверить про письмо насчёт Месси, так как недавно и Баварию троллили. Поздравляли, отправив видео с 0:4 на Петровском. Любят в Зените подобные "шутки"

      0
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      Рейтинг: +5771

      Антибиотик > Давид59 1 час назад

      Что за ерунда? Никто из здравомыслящих людей никогда так не ответит в официальном письме. А сказанные шутки через прессу не в счет. Так, что балабол Андрюша.

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      Рейтинг: +3793

      ЮНик 2 часа назад

      Скромничает Андрюха! На самом деле взамен за него газпромовские требовали от "Барсы" не только Месси, но и Анри с Ибрагимовичем впридачу. Вроде еще и Пике, но это только слухи.

      1
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      Рейтинг: +246

      Соарес 2 часа назад

      Так говорят,я не знаю точно.
      Бабки у подъезда

      1
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 3 часа назад

      Хотел бы в барсу попросил бы руководство продать его именно туда. Разница в 3 ляма не такая уж огромная сумма, тем более для зенита. Скорее тут дело в другом. Барса может и хотела его купить но не решилась. Зная какие русские футболисты ленивые и любят побухать. Та и куплен был бы исключительно для скамейки запасных ****** за запасного решила не переплачивать.

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      Рейтинг: +897

      ZENIT84, 6 часов назад

      если бы не вредные привычки и звездная болезнь аршавина он бы не в чем не уступал бы месси)))

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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 8 часов назад

      Если бы они увидели в тебе перспективу они тебя и за 30 лямов с руками оторвали!!! Так что успокойся и не скули в эфире срач тв.

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      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > Hektor 84 6 часов назад

      Скулишь как сявка только ты, осознавая свою ничтожность и никчемность. Коли прет, выпей таблеточку от диареи.

      1
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 > СССР 1985 3 часа назад

      Ваш Аршавин теперь еще лет 50 скулить будет что барса его покупать не стала.

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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 8 часов назад

      Вот манагеры барсы наржались от души!!! Хорошая трава в питере! Прет не кисло))) а Месси о возможном переходе в синит заикаться начал)))

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      Рейтинг: +1219

      Niko > Hektor 84 3 часа назад

      В питере пить)))

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      Рейтинг: +2489

      alarm 9 часов назад

      и, наверное, когда андрюшко забивал барсе победный гол в лондоне - котолонцы тогда ещё разок пожалели, что не предложили чуть больше)) за чигринского вообще вроде 25 отвалили, потом избавиться не могли.

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      Рейтинг: +2489

      alarm 9 часов назад

      для тех, кто не в курсе. в 2008 аршавин выиграл всякое, евро удачно прошёл, и барса чуть позже на своём сайте запилила опрос для болельщиков, типа, кого вы хотите видеть в нашем клубе. и 5 фамилий повесила. аршавин в опросе набрал где-то 70-80%. ну они и обратились к зениту, предложив 15 лямов. зенит затроллил, типа если вы нам за него предлагаете всего 15 - то тогда мы предложим за месси 20. для закрепления отправили официальный факс с предложением)) вышло годно, я считаю. позор хрякам.

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      Рейтинг: +664

      Oldtrafford83 > alarm 1 час назад

      Всем насрать)

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