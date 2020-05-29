Аршавин: «Барселона» делала по мне предложение, но «Зенит» был готов только к обмену на Месси»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его хотела заполучить «Барселона». Каталонцы готовы были выплатить 15 миллионов евро.

«В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов евро, а «Барса» давала 15. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще. Было просто летом предложение. Дмитрий Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Лионеля Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продается», – сказал спортсмен «Матч ТВ».