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  • Аршавин: «Барселона» делала по мне предложение, но «Зенит» был готов только к обмену на Месси»

Аршавин: «Барселона» делала по мне предложение, но «Зенит» был готов только к обмену на Месси»

29 мая 2020, 22:40
54

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его хотела заполучить «Барселона». Каталонцы готовы были выплатить 15 миллионов евро.

«В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов евро, а «Барса» давала 15. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще. Было просто летом предложение. Дмитрий Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Лионеля Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продается», – сказал спортсмен «Матч ТВ».

  • Главное достижение Аршавина в карьере – Кубок УЕФА с «Зенитом».
  • Будучи игроком «Арсенала», Аршавин забивал «Барселоне».
  • Игрок завершил карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Аршавин Андрей Месси Лионель
Комментарии (54)
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СвинкаСправедливости
1590784513
Вот уж реально стыдно за Зенит...
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Armani nn
1590786081
Вот это была дерзость,со стороны Зенита.Прям сейчас сидя дома,слышу этот смех на всю Барселону)))после таких писем)))
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Hektor 84
1590795139
Вот манагеры барсы наржались от души!!! Хорошая трава в питере! Прет не кисло))) а Месси о возможном переходе в синит заикаться начал)))
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Hektor 84
1590795290
Если бы они увидели в тебе перспективу они тебя и за 30 лямов с руками оторвали!!! Так что успокойся и не скули в эфире срач тв.
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Hektor 84
1590812408
Хотел бы в барсу попросил бы руководство продать его именно туда. Разница в 3 ляма не такая уж огромная сумма, тем более для зенита. Скорее тут дело в другом. Барса может и хотела его купить но не решилась. Зная какие русские футболисты ленивые и любят побухать. Та и куплен был бы исключительно для скамейки запасных ****** за запасного решила не переплачивать.
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Соарес
1590815649
Так говорят,я не знаю точно. Бабки у подъезда
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ЮНик
1590816727
Скромничает Андрюха! На самом деле взамен за него газпромовские требовали от "Барсы" не только Месси, но и Анри с Ибрагимовичем впридачу. Вроде еще и Пике, но это только слухи.
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Кнут Юхансон
1590824759
И тут Аршавина понесло ....
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serhio80
1590836360
Пешеход и чипсоед стремительно теряет популярность) решил напомнить о себе)
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zigbert
1590907544
Пустые разговоры.
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