«Арсенал»-2003/04 и «Атлетико»-2013/14 – в списке лучших команд, не выигравших ЛЧ по версии Football365

Британский ресурс Football365 составил список из лучших команд, которым в свое время не удалось стать победителем Лиги чемпионов.

В рейтинг вошли шесть клубов – три из Англии, а также по одному из Италии, Испании и Германии.

Это «Ювентус» (1996/97 и 1997/98), «Бавария» (1999/2000), «Арсенал» (2003/04), «Челси» (2004/05), «Атлетико» (2013/14) и «Манчестер Сити» (2017/18).