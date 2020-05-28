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    «Арсенал»-2003/04 и «Атлетико»-2013/14 – в списке лучших команд, не выигравших ЛЧ по версии Football365

    Британский ресурс Football365 составил список из лучших команд, которым в свое время не удалось стать победителем Лиги чемпионов.

    В рейтинг вошли шесть клубов – три из Англии, а также по одному из Италии, Испании и Германии.

    Это «Ювентус» (1996/97 и 1997/98), «Бавария» (1999/2000), «Арсенал» (2003/04), «Челси» (2004/05), «Атлетико» (2013/14) и «Манчестер Сити» (2017/18).

    Источник: Football365

    Британский интеренет-ресурс. Сайтом владеет телерадиокомпания Sky. Аудитория в твиттере - 74,5 тысячи подписчиков.

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    28.05.2020 20:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +804

      Play 5 часов назад

      Лол, а Анжи 2012/2013?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8266

      Skull_Boy 17 часов назад

      Ну Венгер 100% л0х среди всех тренеров вместе взятых

      0
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