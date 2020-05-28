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  • Теннисистка Касаткина: «Футболисты пафосные, высокомерные. Русским игрокам точно переплачивают»

Теннисистка Касаткина: «Футболисты пафосные, высокомерные. Русским игрокам точно переплачивают»

28 мая 2020, 00:19
18

66-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что отечественные футболисты получают завышенные контракты. По ее мнению, игроки высокомерны.

«Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да ещe такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают», – сказала уроженка Тольятти в беседе с Марией Командной.

  • Ранее Касаткина была десятой ракеткой мира.
  • Она выиграла два турнира WTA.
  • За время карьеры 23-летняя Касаткина заработала более 439 миллионов рублей призовых.

Источник: инстаграм Марии Командной
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Valeron2790
1590615922
Да точно абсолютно. И она была 10-й ракетной мира, а наши жопононоги от первой сотни футболистов, где то очень далеко. Переплачивают, причём конкретно, а потом понтов, как у Гулиевых, чурок тупорылых.
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DOCTOR PENALTY
1590618606
Жму руку, Даша! Ты права!
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Соарес
1590642517
Всем спорцменам надо раз в 100 снижать зарплаты и теннисистам тоже
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vladik12
1590642645
Даша красава!
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Cules2013
1590644991
В этом есть рациональное зерно - да, футболистам платят больше, чем они объективно показывают, и понтов много, но вот другие виды спорта я бы не стал оправдывать. По сути любое подобное интервью сводится к тому, что мне должны платить больше, и я хочу больше славы. Это, ребята, называется лицемерие и зависть. Футболисты получают больше других, потому что футбол - самый популярный вид спорта, такие дела. Согласен, что успехи в других видах спорта можно и нужно лучше популяризовать, но это опять вопрос денег. Как говорится, бизнес, ничего личного. Мы живём во времена рыночных отношений. У других видов спорта нет пафоса? Да только дали слово нашим фигуристкам и столько всего полезло, что лучше бы они молчали. Нам клоунады в футболе хватает. Касаткина со своим 0,5 млрд в 23 года молчала бы и не жаловалась. В теннисе тоже очень большие деньги крутятся, а народ поддерживает эту тему с зарплатами именно в сравнении с обычными людьми, которые достойны большего, работая в тяжёлых условиях. Никому не всралось, чтобы за гос счёт ещё и теннисистам платили. И так пенсии и з/п по 10-15 тыс.
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Давид59
1590648306
Получают миллионы, потому и пафосные. Уйдёт лимит, конкуренция их вытолкнет и пафоса поубавится
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Axe111
1590650084
Они только что и пафосные,умения играть НОЛЬ!!!!!!! УБЕРИТЕ ЛЕМИТ СУ**
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Proker
1590651341
Даша наша)))
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алдан2014
1590671809
Убрать лимит,и куда пафос денется..
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paracetamol
1590678136
Вредная баба! И тупая. Таких замуж не берут, а если и берут, то потом каются.
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