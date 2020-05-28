Теннисистка Касаткина: «Футболисты пафосные, высокомерные. Русским игрокам точно переплачивают»

66-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что отечественные футболисты получают завышенные контракты. По ее мнению, игроки высокомерны.

«Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да ещe такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают», – сказала уроженка Тольятти в беседе с Марией Командной.