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    Теннисистка Касаткина: «Футболисты пафосные, высокомерные. Русским игрокам точно переплачивают»

    66-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что отечественные футболисты получают завышенные контракты. По ее мнению, игроки высокомерны.

    «Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да ещe такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают», – сказала уроженка Тольятти в беседе с Марией Командной.

    • Ранее Касаткина была десятой ракеткой мира.
    • Она выиграла два турнира WTA.
    • За время карьеры 23-летняя Касаткина заработала более 439 миллионов рублей призовых.

    Источник: инстаграм Марии Командной

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    Сегодня, 00:19
    Комментарии25
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      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      Прыщавая про спортаг же сказала?

      -1
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner 4 часа назад

      Шесятшестая ракетка мира.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Proker 4 часа назад

      Даша наша)))

      1
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      Рейтинг: +2049

      Axe111 5 часов назад

      Они только что и пафосные,умения играть НОЛЬ!!!!!!! УБЕРИТЕ ЛЕМИТ СУ**

      1
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      Рейтинг: +3126

      Давид59 5 часов назад

      Получают миллионы, потому и пафосные. Уйдёт лимит, конкуренция их вытолкнет и пафоса поубавится

      3
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      ...
      Рейтинг: +1264

      Cleaner > Давид59 4 часа назад

      Так это во всем так. Уберите пошлины и в России почти ничего своего не останется. Но так дела не делаются. Нигде в мире. Везде стоит защита от иностранца.

      0
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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 6 часов назад

      В этом есть рациональное зерно - да, футболистам платят больше, чем они объективно показывают, и понтов много, но вот другие виды спорта я бы не стал оправдывать. По сути любое подобное интервью сводится к тому, что мне должны платить больше, и я хочу больше славы. Это, ребята, называется лицемерие и зависть. Футболисты получают больше других, потому что футбол - самый популярный вид спорта, такие дела. Согласен, что успехи в других видах спорта можно и нужно лучше популяризовать, но это опять вопрос денег. Как говорится, бизнес, ничего личного. Мы живём во времена рыночных отношений.
      У других видов спорта нет пафоса? Да только дали слово нашим фигуристкам и столько всего полезло, что лучше бы они молчали. Нам клоунады в футболе хватает.
      Касаткина со своим 0,5 млрд в 23 года молчала бы и не жаловалась. В теннисе тоже очень большие деньги крутятся, а народ поддерживает эту тему с зарплатами именно в сравнении с обычными людьми, которые достойны большего, работая в тяжёлых условиях. Никому не всралось, чтобы за гос счёт ещё и теннисистам платили. И так пенсии и з/п по 10-15 тыс.

      1
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner > Cules2013 4 часа назад

      Футболистам платят за зрелище и непредсказуемость результатов. В футболе есть интрига. Пока судья не дал финальный свисток, ничего не ясно. Плюс предельно простые правила, понятные всем.

      0
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      Рейтинг: +2168

      general.lizyukov > Cules2013 4 часа назад

      Где ты там увидел зависть?
      И уж она точно зарабатывает свои деньги, ей не на кого спихнуть свои косяки, одна на поле, одна отвечает. А не как у нас, 18 ногомячистов, все как минимум Роналдо, а в итоге пшик.

      1
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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 > general.lizyukov 3 часа назад

      А ради чего это говорить? Просто она уже 101-я, кто даёт такое интервью, и всё заканчивается тем, что либо "платите мне тоже больше", либо "я хочу больше славы и хайпа", как же так, я великая, а меня никто не знает.
      Если у человека есть активная гражданская позиция, то он что-то делает по факту. Если сказал А, то давай и Б. А то футболисты - козлы, я - молодец. И чё дальше? Да, допустим, козлы. И? Все и так в курсе.

      0
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      Рейтинг: +3963

      vladik12 7 часов назад

      Даша красава!

      2
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      Рейтинг: +226

      Соарес 7 часов назад

      Всем спорцменам надо раз в 100 снижать зарплаты и теннисистам тоже

      1
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      Рейтинг: +3963

      vladik12 > Соарес 7 часов назад

      У теннисистов призовые, а не зарплата.

      2
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      Рейтинг: +226

      Соарес > vladik12 7 часов назад

      А что зарплаты у них нету

      0
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      Рейтинг: +131

      Кодем > 5 часов назад

      В отличии от футболистов теннисисты свои деньги отрабатывают своим трудом и потом.А что такое зарплата--они не знают.Если эту схему перенести на футболеров,то они будут нищими.

      2
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      Рейтинг: +14848

      bset 13 часов назад

      Я все жду, когда зарплатный рынок в РПЛ обвалится и футболисты при малейшей возможности будут бежать играть в Европу. Не в топ клубы, а даже в середняки и не самые топовые чемпионаты. Вот тогда наша сборная начнет играть нормально. А пока из России никто не уезжает играть, а к нам иностранцы приезжают доигрывать, мы ничего не достигнем.

      6
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      Рейтинг: +69

      саня ле > bset 10 часов назад

      в какую европу китай возмёт рпл купят оптом

      2
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner > bset 4 часа назад

      С чего вдруг он(зарплатный рынок) должен обвалиться?

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      Рейтинг: +14848

      bset > саня ле 4 часа назад

      Нафиг РПЛ Китаю не сдался? Они только отдельных людей готовы брать, чтобы внимание русских в себе привлечь. И то привлечь европейцев куда перспективнее. Плюс у них свой лимит есть - всех не купишь.

      0
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      Рейтинг: +14848

      bset > Cleaner 3 часа назад

      Если бюджетные деньги из футбола вывести (а частные деньги в таком объеме не получить - они зарабатывать хотят, а не вбухивать деньги безвозмездно), зарплаты рухнут в одночасье. Ну не зарабатывают наши клубы на матчах такие суммы, чтобы многомиллионные контракты игроков покрывать. А если бюджетные деньги убрать, придется либо существенно зарплаты снижать, либо брать игроков попроще. А те, кто привык к высоким зарплатам, либо согласятся на понижение (чтобы без работы не остаться, никто такую зарплату себе позволить не сможет), либо будут пытаться уехать в Европу, что для нас будет только в плюс.

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      Рейтинг: +1264

      Cleaner > bset 3 часа назад

      Сейчас моются бюджетные средства. Если допустят к этой прачечной бизнес, будут мыться деньги бизнеса. Мы со стороны разницы и не заметим.

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      Рейтинг: +14848

      bset > Cleaner 3 часа назад

      Я могу ошибаться, конечно, внутренней кухни не знаю, но вроде разница будет. Бюджетные деньги уходят в одном направлении, потому что у региона нет цели вернуть их - есть цель поддержать клуб. У частных инвесторов будет цель заработать. Если проект убыточен, либо деньги давать они не станут, либо придется под инвестиции разгружать зарплатную ведомость.

      0
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      Рейтинг: +16827

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Жму руку, Даша! Ты права!

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