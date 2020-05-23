Каталонский бизнесмен Роурес: «В банковских счетах «Барселоны» огромная дыра. Трансферов за 100+ миллионов больше не будет»

я бы не был так категоричен. особенно, про весь футбол. Бавария уже по сути купила Сане за 80, не сильно то это отличается от 100 и на уровне рекорда клуба в случае с Эрнандесом. Не помешал вирус никак.
У Барсы с финансами всегда был напряг, но поступят, как обычно - в этот раз, думаю, это будет анонсированная продажа названия стадиона тупо тому, кто больше заплатит.
Генеральный директор телевизионной компании Mediapro Хауме Роурес рассказал о финансовых проблемах «Барселоны». На них в том числе повлияла приостановка турниров из-за коронавируса.
«В банковских счетах «Барселоны» есть огромная дыра. По-моему, это никого не беспокоит. Еще добавились потери, связанные с коронавирусом.
Трансферов за 100+ миллионов евро больше не будет. Такая обстановка будет во всем футболе», – цитирует Роуреса Marca.
- «Барселона» лидирует в Примере.
- Евросезон прервали в марте из-за пандемии.
- По всему миру от инфекции умерло более 343000 человек.