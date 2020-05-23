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    Каталонский бизнесмен Роурес: «В банковских счетах «Барселоны» огромная дыра. Трансферов за 100+ миллионов больше не будет»

    Генеральный директор телевизионной компании Mediapro Хауме Роурес рассказал о финансовых проблемах «Барселоны». На них в том числе повлияла приостановка турниров из-за коронавируса.

    «В банковских счетах «Барселоны» есть огромная дыра. По-моему, это никого не беспокоит. Еще добавились потери, связанные с коронавирусом.

    Трансферов за 100+ миллионов евро больше не будет. Такая обстановка будет во всем футболе», – цитирует Роуреса Marca.

    • «Барселона» лидирует в Примере.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии.
    • По всему миру от инфекции умерло более 343000 человек.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10026

      Cules2013 42 минуты назад

      я бы не был так категоричен. особенно, про весь футбол. Бавария уже по сути купила Сане за 80, не сильно то это отличается от 100 и на уровне рекорда клуба в случае с Эрнандесом. Не помешал вирус никак.
      У Барсы с финансами всегда был напряг, но поступят, как обычно - в этот раз, думаю, это будет анонсированная продажа названия стадиона тупо тому, кто больше заплатит.

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