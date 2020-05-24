Каталонский бизнесмен Роурес: «В банковских счетах «Барселоны» огромная дыра. Трансферов за 100+ миллионов больше не будет»

Генеральный директор телевизионной компании Mediapro Хауме Роурес рассказал о финансовых проблемах «Барселоны». На них в том числе повлияла приостановка турниров из-за коронавируса.

«В банковских счетах «Барселоны» есть огромная дыра. По-моему, это никого не беспокоит. Еще добавились потери, связанные с коронавирусом.

Трансферов за 100+ миллионов евро больше не будет. Такая обстановка будет во всем футболе», – цитирует Роуреса Marca.