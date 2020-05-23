Касильяс написал, что вернется в «Реал»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс заверил, что вернется в клуб. Он оставил подпись такого содержания под фото с последнего матча в Мадриде.

«Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь!» – написал голкипер в социальной сети.

Касильяс – воспитанник «Реала».

Вратарь завершил карьеру в 2020 году, последним его клубом стал «Порту».

Касильяс – чемпион мира 2010 года.