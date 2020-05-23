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    Касильяс написал, что вернется в «Реал»

    Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс заверил, что вернется в клуб. Он оставил подпись такого содержания под фото с последнего матча в Мадриде.

    «Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь!» – написал голкипер в социальной сети.

    • Касильяс – воспитанник «Реала».
    • Вратарь завершил карьеру в 2020 году, последним его клубом стал «Порту».
    • Касильяс – чемпион мира 2010 года.

    Источник: твиттер Икера Касильяса

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Puddle 1 час назад

      Де Зеув скоро вернётся в поросятник на свою любимую позицию: опорный полупарильщик! ГЫГЫГЫ!

      0
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      Рейтинг: +1046

      Aston > Puddle 58 минут назад

      Ты лучше собирайся на концерт для помоечных)))тебя все ждут,королева помойки))

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