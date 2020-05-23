«Барселона» не собирается продавать Гризманна

Нападающий Антуан Гризманн не уйдет из «Барселоны» во время летнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб даже не рассматривает вариант с продажей 29-летнего француза.

Интерес к игроку проявляли «ПСЖ», «Челси» и «Ньюкасл».