«Барселона» не собирается продавать Гризманна

ну и правильно. претензии к его игре обоснованы, но также нужно отметить роль тренера, тактики, и то, что он старается на поле, даже, когда игра не идёт. При всех проблемах, у него за неполный сезон в Барсе 14 голов и 5 голевых во всех турнирах. Не сказать, что прямо плохая статистика. Конечно, это не то, что от него ждали, и на что он способен, но ему нужно дать время.
Нападающий Антуан Гризманн не уйдет из «Барселоны» во время летнего трансферного окна.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб даже не рассматривает вариант с продажей 29-летнего француза.
Интерес к игроку проявляли «ПСЖ», «Челси» и «Ньюкасл».
- В дебютном сезоне в составе «Барсы» Гризманн забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 37 матчах.
- За его трансфер действующий чемпион Испании заплатил «Атлетико» 120 миллионов евро.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до 2024 года.