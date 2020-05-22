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    «Барселона» не собирается продавать Гризманна

    Нападающий Антуан Гризманн не уйдет из «Барселоны» во время летнего трансферного окна.

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб даже не рассматривает вариант с продажей 29-летнего француза.

    Интерес к игроку проявляли «ПСЖ», «Челси» и «Ньюкасл».

    • В дебютном сезоне в составе «Барсы» Гризманн забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 37 матчах.
    • За его трансфер действующий чемпион Испании заплатил «Атлетико» 120 миллионов евро.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10001

      Cules2013 2 часа назад

      ну и правильно. претензии к его игре обоснованы, но также нужно отметить роль тренера, тактики, и то, что он старается на поле, даже, когда игра не идёт. При всех проблемах, у него за неполный сезон в Барсе 14 голов и 5 голевых во всех турнирах. Не сказать, что прямо плохая статистика. Конечно, это не то, что от него ждали, и на что он способен, но ему нужно дать время.

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