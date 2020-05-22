«Факел» третий сезон подряд занял место в зоне вылета ФНЛ и снова остается в турнире

Воронежский «Факел» по итогам сезона-2019/20 ФНЛ занял место в зоне вылета. Однако команда, если пройдет лицензирование, не опустится в ПФЛ: таково решение лиги в связи с досрочным завершением турнира.

«Факел» третий сезон подряд занимает место в зоне вылета ФНЛ, но в третий же раз избегает ухода в низший дивизион.