«Факел» третий сезон подряд занял место в зоне вылета ФНЛ и снова остается в турнире

Воронежский «Факел» по итогам сезона-2019/20 ФНЛ занял место в зоне вылета. Однако команда, если пройдет лицензирование, не опустится в ПФЛ: таково решение лиги в связи с досрочным завершением турнира.
«Факел» третий сезон подряд занимает место в зоне вылета ФНЛ, но в третий же раз избегает ухода в низший дивизион.
- Воронежцы в этом сезоне финишировали 19-ми.
- Главное достижение в истории «Факела» – 13-е место в высшем дивизионе в сезоне-2000.
- Старт нового сезона ФНЛ намечен на август.
Источник: Бомбардир.ру