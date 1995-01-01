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    «Факел» третий сезон подряд занял место в зоне вылета ФНЛ и снова остается в турнире

    Воронежский «Факел» по итогам сезона-2019/20 ФНЛ занял место в зоне вылета. Однако команда, если пройдет лицензирование, не опустится в ПФЛ: таково решение лиги в связи с досрочным завершением турнира.

    «Факел» третий сезон подряд занимает место в зоне вылета ФНЛ, но в третий же раз избегает ухода в низший дивизион.

    • Воронежцы в этом сезоне финишировали 19-ми.
    • Главное достижение в истории «Факела» – 13-е место в высшем дивизионе в сезоне-2000.
    • Старт нового сезона ФНЛ намечен на август.

    Источник: Бомбардир.ру

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