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    Уткин: «Локомотив» в этом сезоне проиграл все трофеи к декабрю. Это стыдоба»

    Блогер и комментатор Василий Уткин высказался о бывшем тренере «Локомотива» Юрии Семине.

    «Вы знаете мое отношение к Семину. Это выдающийся тренер, безусловно. Его время прошло, прошло давно. Это моя позиция. Вы знаете, что я занимаю ее не один год довольно последовательно. Это никак не связано с личным отношением к Семину или с его отношением ко мне. В последний раз мы виделись и разговаривали на матче «Локомотив» с ЦСКА за Суперкубок России в Нижнем Новгороде, это было в 2018 году.

    За это время я услышал столько гадостей о себе – что я куплен и тому подобное. Ткать во мне ангажированность очень смешно. Во-первых, болельщики, вы ангажированы сами – своей любовью, своим синдромом толпы. Селюк намекал на то, что я ангажирован. Милый Селюк, это вы торгуете игроками, у вас игрок в «Локомотиве», и вы намекаете на мою ангажированность?

    И почему? Из-за того, что я площадку в «Локомотиве» арендую для «Эгриси». Ну, значит, все люди, которые что-то покупали в «Магните», автоматически продавались Галицкому. Я арендую футбольное поле. Я за три года заплатил «Локомотиву» почти 3 миллиона рублей – это базовая сумма. Это месячная зарплата топового игрока. И это моя ангажированность? Смехотворно. Кстати, очень хорошие поля. Я доволен взаимодействием.

    Это не меняет того обстоятельства, что вы болельщики любите призрак, вы любите образ, который напоминает вам о детстве. Вы разрушаете клуб, за который вы болеете. Это очевидно.

    Вы говорите, что надо было дать довести все Семину до конца, что уволили тренера, который вывел в Лигу чемпионов. Это элементарное противоречие. Второе место еще не занято, чемпионат не разыгран, но вы стоите на этой позиции. Как можно дать довести чемпионат, а потом заменить, если между окончанием этого и началом нового чемпионата будет полторы недели? Это невозможно, но вы настолько некритично к себе относитесь, что не замечаете этого.

    Я говорю о Семине критично давно. «Локомотив» в этом сезоне проиграл все трофеи к декабрю. Это стыдоба. И вы согласны со мной в этом, потому что приняли образ последнего джедая, а последний джедай сдулся к декабрю полностью. Это было предсказано.

    Вы читаете заголовки вместо того, чтобы выслушать по сути мою позицию. Можете не соглашаться, сколько угодно, но если вы не выслушиваете мою позицию, если она в первую очередь вызывает ненависть и раздражение просто потому, что вашей противопоставлена, как же вы сами хотите добиться, чтобы вас слушали руководство «РЖД», администрация «Локомотива» и так далее? Как может сочетаться одно с другим? Это же бессмысленно.

    Я говорю: Семин устарел. А вы мне: Вася, попробуй в 73 года выглядеть таким вот образом. Я не спорю с тем, что Юрий Палыч в 73 года скачет козликом резвым, это совершенно прекрасно. Но дело же не в том, чтобы он скакал, а в том, что методы, которыми он пользуется, давно остались даже не в заднице, а в 18-й заднице, проходящего мимо курьерского поезда. Извините за поезд.

    Короче говоря, сейчас Юрий Семин разрушает свой клуб. Молчаливо. Одобряя и во многом провоцируя ваши действия. Это очень интересное явление. Настолько интересное, что мне не хочется в этом вопросе занимать ничью позицию», – заявил Уткин.

    • Преемником Семина в «Локомотиве» стал серб Марко Николич.
    • 73-летний специалист – самый титулованный тренер в истории клуба.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +363

      GreyDM 36 минут назад

      вот чудак на букву м
      доп*здишься ведь
      взял и большую часть болел локомотива обгадил

      васю не поймёшь: то вроде адекватные вещи говорит,а то как сморозит **йню какую-то ,аж стыдно за него...раздвоение как-будто....

      0
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      Рейтинг: +1686

      vitvik 1 час назад

      Проиграл все трофеи... Много ли трофеев выиграл этот клуб без Сёмина?

      2
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      Рейтинг: +427

      xkixerx 1 час назад

      Уткин весит 250 кг. Это прям Гордость!!!

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      Рейтинг: +1686

      vitvik > xkixerx 41 минуту назад

      Лишний вес не влияет на разум. Мне не нравится его мнение, при чём здесь 250 кг? Я около 70 вешу.

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      Рейтинг: +5690

      paracetamol 1 час назад

      Стыдоба - это поливать всех грязью из помойного угла!

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