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    Президент «Анжи» Кадиев: «Женщину из моего села пригласили в МВД за высказывания в соцсетях. Маразм, на дворе не 1937-й»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев пожаловался на запреты властей Дагестана рассказывать о ситуации с коронавирусом в республике.

    – Сулейман Керимов продолжает помогать республике?

    – Это единственное светлое пятно среди дагестанских политиков. И знаменитая певица Алсу оказала помощь дагестанским медикам.

    Но ведь у нас есть и свои депутаты, министры, мэры городов и главы районов. Я недавно предлагал всем депутатам и чиновникам перечислить одну месячную зарплату в фонд для оказания помощи нуждающимся.

    – Что говорят в республике о происходящем?

    – Одна женщина из моего села пришла навестить отца и увидела всю картину. Она выставила все то, что увидела своими глазами, и ее после этого пригласили в 6-й отдел МВД. Соответственно, все написанное было удалено, и ее чуть не заставили извиняться за высказывания в соцсетях.

    Это маразм, ведь на дворе не 1937 год. Если мы не будем знать правду, то как нас будут лечить? Ставятся неправильные диагнозы больным людям… Вы же не враги самим себе, как так можно? – заявил Кадиев.

    • По последним данным в республике Дагестан установлено более 3500 случаев заражения коронавирусом.
    • Это пятый результат среди всех регионов России.

    Источник: Sport24

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