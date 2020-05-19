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  • Президент «Анжи»: «Число погибших в Дагестане занижено в разы. Правительство республики пускает пыль в глаза Путину»

Президент «Анжи»: «Число погибших в Дагестане занижено в разы. Правительство республики пускает пыль в глаза Путину»

19 мая 2020, 22:50
3

Президент «Анжи» Осман Кадиев раскритиковал правительство Дагестана за бездействие во время пандемии коронавируса.

«Сегодня почти в каждый дом в республике пришла огромная беда из-за пандемии. Ужасная, плачевная ситуация. По большому счету, жители остались один на один с болезнью, огромным людским горем — эпидемией, которая просто-таки косит людей. Явно занижено число погибших и зараженных в разы. В больницах и других медучреждениях нет необходимых лекарств, не хватает койко-мест, аптеки взвинтили цены, адресной помощи не оказывается.

Я считаю, что руководство Дагестана самоустранилось от проблем народа, от нужд и забот больных и малоимущих. Мы видим, что строится множество современных быстровозводимых госпиталей в различных регионах. Почему правительство Дагестана не обратилось к президенту страны с просьбой построить подобный госпиталь в республике?

Чиновники все сваливают на народ, который, по их мнению, непослушный и недисциплинированный. А не слушают, потому что местный народ не верит чиновникам. Народ не чувствует никакой поддержки от власти.

Видимо, у нас в Дагестане руководители не соответствуют своим должностям. Может, думают варяги, что чем больше этих дагестанцев умрет, тем лучше: меньше критиковать будут. Сколько мы можем это терпеть? Они думают, что общественники только и думают о себе и о своей личной выгоде. Мы не этого хотим. Сегодня даже беднейший клуб «Анжи» старается помогать тем, кто нуждается. Мы со своей стороны оказали помощь больнице в Каспийске. Персоналу каспийской больницы было передано достаточно количество защитных средств. Также помогли малоимущим.

Нужно отправить десант врачей из Москвы и из других регионов страны в Дагестан. Развернуть большой коечный комплекс в различных дворцах спорта, которые есть в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске и в горных районах. Ведь сейчас спортивные комплексы пустуют. Их можно моментально организовать, как организовали в Москве в «Крокус Сити» и в «Европейском».

Собянин — молодец, мы видим, что в Москве цифры не скрывают. Также нужно предоставить необходимые лекарства медицинским учреждениями, которые стоят у нас баснословные деньги. Знаете, какая цена у лекарств, которые необходимы? Лекарство называется — актемра. По закупочной цене из Москвы — от 14 тысяч рублей, а в Дагестане они по 300-400 тысяч рублей продаются, но их редко можно найти в аптеках. У многих ли в Дагестане есть 300 тысяч рублей?

Я считаю, что правительство Дагестана должно извиниться перед своим народом и подать в отставку, признать, что не справились со своей задачей. Министр здравоохранения недавно высказался и сказал много правды, что больше 40 врачей умерло от коронавируса. Но при этом дается информация, что всего в регионе умерло только 29 человек от коронавируса. Это как? Мы же здравомыслящие люди. Якобы около 700 людей погибло от пневмонии, но эта болезнь лечится, от нее мало кто умирал, процент смертности от нее 0,5% или 1%. Так у нас эпидемия пневмонии или коронавируса? Почему не говорят правду и пускают пыль в глаза Путину?«, – сказал Кадиев.

  • Количество зараженных коронавирусом в Дагестане превысило 3,5 тысяч человек. Из них умерли 32 человека.
  • ПФЛ была досрочно завершена из-за пандемии COVID-19. «Анжи» занял в группе «Юг» 15-е место.

Источник: Sport24
Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи
Комментарии (3)
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3a zenit
1589936497
началась третья мировая,дальше будет ещё хуже.
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general.lizyukov
1589964981
Ну ты-то ПравдуЪ знаешь, скажи её, донеси до Темнейшего!!! Злые бояре опять царя обманывают!!! Как вы зае...ли подлизывать.
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Олег1204
1589978065
Опять бояре плохие, да чтож ты
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