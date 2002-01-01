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    Глава PFA – о возобновлении АПЛ: «Футболисты – не подопытные кролики»

    Генеральный директор ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор высказался о возможном возобновлении сезона АПЛ.

    «Это неправильно, когда нам говорят оставаться дома больше шести недель, а потом резко ослабляют ограничения.

    Футболисты – не подопытные кролики.

    Важно найти баланс между безопасностью и попыткой максимально вернуться к нормальной жизни», – заявил Тэйлор.

    Источник: Sky Sports

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