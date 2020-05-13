Глава PFA – о возобновлении АПЛ: «Футболисты – не подопытные кролики»

Генеральный директор ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор высказался о возможном возобновлении сезона АПЛ.
«Это неправильно, когда нам говорят оставаться дома больше шести недель, а потом резко ослабляют ограничения.
Футболисты – не подопытные кролики.
Важно найти баланс между безопасностью и попыткой максимально вернуться к нормальной жизни», – заявил Тэйлор.
- The Telegraph в качестве даты возобновления АПЛ называет 12 июня.
- В турнире с отрывом лидирует «Ливерпуль».
Источник: Sky Sports