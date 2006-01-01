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    УЕФА сократит или отменит квалификацию еврокубков на следующий сезон

    Квалификация следующего сезона еврокубков не будет полной в связи с пандемией коронавируса. УЕФА ее либо сократит, либо отменит, информирует The Times. Организация может сократить отборочные матчи до одного (без ответных) или уменьшить количество стадий.

    Игры отборочных раундов проходят летом, но в этом году летом будут доигрывать сезон-2019/20. Старт группового этапа еврокубков следующего сезона намечен на 20 октября.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.
    • Возобновление Лиги чемпионов намечено на август.
    • По всему миру от инфекции умерло более 283000 человек.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      Соня Мармеладова 1 час назад

      И как они группы ЛЕ будут набирать? С ЛЧ ещё окей, но ЛЕ без квалификации набрать сложно. Будут делать по рейтингу, но возмущения клубов явно не избежать

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