УЕФА сократит или отменит квалификацию еврокубков на следующий сезон

Квалификация следующего сезона еврокубков не будет полной в связи с пандемией коронавируса. УЕФА ее либо сократит, либо отменит, информирует The Times. Организация может сократить отборочные матчи до одного (без ответных) или уменьшить количество стадий.

Игры отборочных раундов проходят летом, но в этом году летом будут доигрывать сезон-2019/20. Старт группового этапа еврокубков следующего сезона намечен на 20 октября.