УЕФА сократит или отменит квалификацию еврокубков на следующий сезон

И как они группы ЛЕ будут набирать? С ЛЧ ещё окей, но ЛЕ без квалификации набрать сложно. Будут делать по рейтингу, но возмущения клубов явно не избежать
Квалификация следующего сезона еврокубков не будет полной в связи с пандемией коронавируса. УЕФА ее либо сократит, либо отменит, информирует The Times. Организация может сократить отборочные матчи до одного (без ответных) или уменьшить количество стадий.
Игры отборочных раундов проходят летом, но в этом году летом будут доигрывать сезон-2019/20. Старт группового этапа еврокубков следующего сезона намечен на 20 октября.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.
- Возобновление Лиги чемпионов намечено на август.
- По всему миру от инфекции умерло более 283000 человек.