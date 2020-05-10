Главные новости дня. Жена анонсировала завершение карьеры Жиркова, трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса

Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»
Sport.es: Пьянич согласовал четырехлетний контракт с «Барселоной»
Трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса
Третий игрок «Брайтона» сдал положительный тест на коронавирус
В Италии сообщили, что несколько клубов Серии А не платят игрокам с января
Sky Sports: «Шанхай Шэньхуа» требует у «МЮ» выкупить Игало за 20 миллионов
Transfermarkt составил список самых дорогих талантов 2004-го. Сычев – в топ-20
Алаев: «РФС настроен вернуть футбол, но последнее слово за государством»
Onda Cero: Йович пропустит три месяца из-за травмы, полученной во время домашней тренировки
У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Тренировки команды отменены
Источник: «Бомбардир»