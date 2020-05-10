Главные новости дня. Жена анонсировала завершение карьеры Жиркова, трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса

Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»

Sport.es: Пьянич согласовал четырехлетний контракт с «Барселоной»

Трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса

Третий игрок «Брайтона» сдал положительный тест на коронавирус

В Италии сообщили, что несколько клубов Серии А не платят игрокам с января

Sky Sports: «Шанхай Шэньхуа» требует у «МЮ» выкупить Игало за 20 миллионов

Transfermarkt составил список самых дорогих талантов 2004-го. Сычев – в топ-20

Алаев: «РФС настроен вернуть футбол, но последнее слово за государством»

Onda Cero: Йович пропустит три месяца из-за травмы, полученной во время домашней тренировки

У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Тренировки команды отменены