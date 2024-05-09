Семин оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Юрий Семин отреагировал на признание Владимира Слишковича лучшим тренером РПЛ в апреле.

«Для меня лучший тренер тот, кто набрал больше всех очков. Если же говорить в целом о впечатлениях, то очень нравится, как провел прошедший месяц Сергей Игнашевич. «Балтика» с ним стала очень конкурентоспособной в борьбе за место в РПЛ.

Что касается «Спартака», при Слишковиче команда действительно провела несколько хороших матчей, стала играть в неплохой футбол – короткий пас, много комбинаций, владения мячом.

Плюс определенно смена тренера добавила игрокам эмоций. Главное, чтобы эти эмоции сохранились как можно дольше», – сказал Семин.