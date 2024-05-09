Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Семин оценил работу Слишковича в «Спартаке»

    Юрий Семин отреагировал на признание Владимира Слишковича лучшим тренером РПЛ в апреле.

    «Для меня лучший тренер тот, кто набрал больше всех очков. Если же говорить в целом о впечатлениях, то очень нравится, как провел прошедший месяц Сергей Игнашевич. «Балтика» с ним стала очень конкурентоспособной в борьбе за место в РПЛ.

    Что касается «Спартака», при Слишковиче команда действительно провела несколько хороших матчей, стала играть в неплохой футбол – короткий пас, много комбинаций, владения мячом.

    Плюс определенно смена тренера добавила игрокам эмоций. Главное, чтобы эти эмоции сохранились как можно дольше», – сказал Семин.

    • Слишкович сменил уволенного 14 апреля Гильермо Абаскаля.
    • При нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

    Новости по теме
    Семин двумя словами описал победу «Реала» над «Баварией» в ЛЧ 5
    Семин объяснил проблемы «Краснодара» в чемпионской гонке 17
    Семак высказался о сравнениях с Романцевым, Семиным и Газзаевым 4
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1715285426
    метр заценил тренера
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1715287908
    Парочка игр и всё вернулось как и было!
    Ответить
    Krics
    1715292644
    Палыч про Локо *******,ихмо
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715352496
    Игнашевич проиграл Уралу важнейший матч. Хотя с таким составом, не могу исключать, что Игнашевич действительно хороший специалист
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+