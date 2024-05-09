Экс-директор «Зенита» посоветовал «Спартаку» нового тренера

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини назвал европейского тренера, который подошел бы «Спартаку».
«Юрич – отличный тренер для «Спартака», думаю, он отлично им подошел бы. Им стоит обратить на него внимание.
Со следующего сезона он уже не будет работать в «Торино» и красно-белым есть смысл обратить на него внимание», – считает Чинквини.
- «Спартак» 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
- Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
- Юрич в прошлом сезоне работал в «Торино» с Алексеем Миранчуком.