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    • Экс-директор «Зенита» посоветовал «Спартаку» нового тренера

    Экс-директор «Зенита» посоветовал «Спартаку» нового тренера

    Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини назвал европейского тренера, который подошел бы «Спартаку».

    «Юрич – отличный тренер для «Спартака», думаю, он отлично им подошел бы. Им стоит обратить на него внимание.

    Со следующего сезона он уже не будет работать в «Торино» и красно-белым есть смысл обратить на него внимание», – считает Чинквини.

    • «Спартак» 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
    • Юрич в прошлом сезоне работал в «Торино» с Алексеем Миранчуком.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.05.2024 22:10
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    Комментарии (8)
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    Красногвардейчик
    1715284536
    Да тот же Абаскаль
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    Андреич
    1715286167
    Торино очень неплохо смотрятся.
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    WE ARE FOR PETER
    1715287545
    Все равно неликвид возьмут
    Ответить
    Krics
    1715292562
    А чё бамжам не советуем,?,ихмо.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1715323835
    Вы там со своим сережей разберитесь.
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