Экс-директор «Зенита» посоветовал «Спартаку» нового тренера

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини назвал европейского тренера, который подошел бы «Спартаку».

«Юрич – отличный тренер для «Спартака», думаю, он отлично им подошел бы. Им стоит обратить на него внимание.

Со следующего сезона он уже не будет работать в «Торино» и красно-белым есть смысл обратить на него внимание», – считает Чинквини.