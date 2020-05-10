Onda Cero: Йович пропустит три месяца из-за травмы, полученной во время домашней тренировки

Форвард «Реала» Лука Йович обследовался после травмы внесуставного перелома.
Из-за травмы серб пропустит три месяца. Таким образом, серб больше не сыграет в этом сезоне.
Йович получил травму во время изоляции дома.
- У серба диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.
- Прошлым летом форвард перешел в «Реал» за 60 миллионов евро.
- В дебютном сезоне Йович провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: Onda Cero
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