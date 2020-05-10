В Италии сообщили, что несколько клубов Серии А не платят игрокам с января

Шесть клубов Серии А с января не обеспечивают футболистов зарплатой, информирует Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Выплаты заморожены.

Это связано с тем, что сейчас клубы договариваются с футболистами о понижении зарплаты в связи с пандемией коронавируса. В рамках этого процесса игроки хотят убедиться, что сокращенные средства действительно пойдут на поддержку технического персонала и массового футбола.