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    В Италии сообщили, что несколько клубов Серии А не платят игрокам с января

    Шесть клубов Серии А с января не обеспечивают футболистов зарплатой, информирует Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Выплаты заморожены.

    Это связано с тем, что сейчас клубы договариваются с футболистами о понижении зарплаты в связи с пандемией коронавируса. В рамках этого процесса игроки хотят убедиться, что сокращенные средства действительно пойдут на поддержку технического персонала и массового футбола.

    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 280000 человек.
    • В Серии А с отрывом лидирует «Ювентус».

    Источник: Football Italia

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