В Италии сообщили, что несколько клубов Серии А не платят игрокам с января

Шесть клубов Серии А с января не обеспечивают футболистов зарплатой, информирует Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Выплаты заморожены.
Это связано с тем, что сейчас клубы договариваются с футболистами о понижении зарплаты в связи с пандемией коронавируса. В рамках этого процесса игроки хотят убедиться, что сокращенные средства действительно пойдут на поддержку технического персонала и массового футбола.
- Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 280000 человек.
- В Серии А с отрывом лидирует «Ювентус».
Источник: Football Italia