Главные новости дня. Федуна на следующей неделе могут выписать, ФИФА разрешила проводить матчи без VAR

«Вы с бабушек 5 тысяч сдираете, а жених внучки Ельцина вернулся в Испанию». Телеведущая Гордон раскритиковала Смолова, тот ответил.

Федуна могут выписать из больницы на следующей неделе.

ФИФА разрешила временно отказаться от системы VAR.

Черчесов поздравил россиян с Днем Победы.

Защитник «Ахмата» Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом».

Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения».

Sportske novosti: в Хорватии арестовали экс-игрока «Спартака» Вукоевича. Он угрожал расправой жене и ее родственникам

Окампос может перейти из «Севильи» в «Реал».

Мело: «Никогда не буду уважать Кьеллини. Он всегда был трусом, готовым обмочиться».