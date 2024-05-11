Петржела – о Мбаппе в «Зените»: «Туда едут только посредственные южноамериканцы»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела исключил переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в петербургский клуб.
«Вероятность того, что Мбаппе перешел бы в «Зенит», не будь никакой дисквалификации ваших клубов, ноль процентов.
Мадридский «Реал» – это совсем другая лига, чем «Зенит». Ни один топ-игрок из Европы не поедет никогда в «Зенит». Туда едут только посредственные южноамериканцы», – заявил Петржела.
- Мбаппе в пятницу подтвердил скорый уход из «ПСЖ».
- Он проводит 7-й сезон в парижском клубе.
- Статистика француза: 306 матчей, 255 голов, 108 ассистов.
- «Реал» планирует объявить о его переходе после финала ЛЧ (1 июня).