Петржела – о Мбаппе в «Зените»: «Туда едут только посредственные южноамериканцы»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела исключил переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в петербургский клуб.

«Вероятность того, что Мбаппе перешел бы в «Зенит», не будь никакой дисквалификации ваших клубов, ноль процентов.

Мадридский «Реал» – это совсем другая лига, чем «Зенит». Ни один топ-игрок из Европы не поедет никогда в «Зенит». Туда едут только посредственные южноамериканцы», – заявил Петржела.