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    • Петржела – о Мбаппе в «Зените»: «Туда едут только посредственные южноамериканцы»

    Петржела – о Мбаппе в «Зените»: «Туда едут только посредственные южноамериканцы»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела исключил переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в петербургский клуб.

    «Вероятность того, что Мбаппе перешел бы в «Зенит», не будь никакой дисквалификации ваших клубов, ноль процентов.

    Мадридский «Реал» – это совсем другая лига, чем «Зенит». Ни один топ-игрок из Европы не поедет никогда в «Зенит». Туда едут только посредственные южноамериканцы», – заявил Петржела.

    • Мбаппе в пятницу подтвердил скорый уход из «ПСЖ».
    • Он проводит 7-й сезон в парижском клубе.
    • Статистика француза: 306 матчей, 255 голов, 108 ассистов.
    • «Реал» планирует объявить о его переходе после финала ЛЧ (1 июня).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (25)
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    NewLife
    1715407958
    Властимил, не надо так волновать придурков с газпром тв, чердак чипсами поперхнется, и мы не услышим больше, как он орет: "Педро, Педро"
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    Иван Петров 1986
    1715408214
    Ну как же помойка великий клуб.
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    Алексей З
    1715410027
    Бредни сумасшедшего. Дело даже не в Петржеле , а в тех кто подобные вопросы задаёт. Статус и уровень Мбаппе подразумевает переход только в топ-клуб , которых в Европе 5-6 (+ -) а уж финансовые запросы потянут 3-4. Так что не стоит упоминать Зенит, даже в суе. Многие вспомнят Халка , но он не входил в топ-5 игроков , да и дела тогда у России и Газпрома были несравненно лучше нынешних.
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    Spartak_forv@
    1715410704
    Неправ пан только в одном-Мбаппе о Зените даже не знает и знать не хочет
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    Январь 59
    1715411630
    Не только посредственные южноамериканцы но и средне посредственные среднеазиаты Ахметов, Нурали Алып ,а так же очень посредственные тренера такие как Пертжела, Адвокат, Семак.
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    Иван Петров 1986
    1715412178
    Ну вот и он поставил помойку на свое место.
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    Cleaner
    1715416424
    Злобный чех Петржела истину глаголет. Был в Зените Халк, но это исключение, которое подтверждает правило. В Зенит едут средненькие бразилы с БОЛЬШИМИ понтами. Которые потом обсираются во встречах со заурядными европейскими командами. Зато сколько у них татуировок. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Taps
    1715416525
    Золотые слова. Посредственности ...
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    шахта Заполярная
    1715416878
    Мбаппе даже не догадывается о сосуществовании этого клуба
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    andr45
    1715422712
    Что случилось? Неужели Петржела протрезвел?
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