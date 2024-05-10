Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Соболев высказался о конкуренции с Угальде

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев охарактеризовал зимнего новичка команды Манфреда Угальде.

    – Зимой у тебя появился новый партнер в линии атаки – Манфред Угальде. Какие отношения сложились у вас на поле и в жизни?

    – Молодой парень, в котором я вижу много желания и готовности работать. Быстрый, юркий, хорошо действует корпусом.

    Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него все впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов.

    Я нормально отнесся к трансферу нового нападающего. Конкуренция только приветствуется. Такая среда делает всех сильнее.

    – А как ты переживал те периоды, когда терял стабильное место в старте?

    – Спокойно. Ждал своего шанса. Так было, например, когда пришел Шамар Николсон – и я вообще почти не появлялся на поле.

    Работал, что еще остается делать. А шанс появляется всегда. Так произошло и тогда, и в итоге мы выиграли Кубок.

    • Соболев в этом сезоне забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 31 матче.
    • В январе «Спартак» купил Угальде у «Твенте» за 13 млн евро.
    • Статистика костариканца – 1 забитый мяч в 12 играх.

    Новости по теме
    Соболев описал влияние Джикии на «Спартак» 1
    Соболев рассказал, что изменилось в «Спартаке» после увольнения Абаскаля 19
    Черчесов проанализировал конфликты Абаскаля в «Спартаке» 5
    Источник: сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2024 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Play
    1715404370
    Какая может быть конкуренция между двумя одинаковыми поленьями?
    Ответить
    andr45
    1715409075
    СОБОЛЕВ  «насколько эмоционально он [Джиеия] переживает и подсказывает,» как лучше проиграть))) PS ДЖИКИЯ 09.02.24 «То время, сколько я себе отвёл играть в футбол важно Следующий контракт, будет определяющим, будет одним из самых весомых в плане суммы. Если Абаскаль останется, никакого нового контракта не будет»
    Ответить
    Алексей З
    1715410483
    Соболеву надо меньше говорить и больше сосредоточиться на своей игре. Его статистика , так же не внушает оптимизма, думаю летом будет в приоритете поиск забивного напа. Александр , пи.деть не мешки ворочать , твоё дело голы забивать , а не языком чесать.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+