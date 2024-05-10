Соболев высказался о конкуренции с Угальде

Нападающий «Спартака» Александр Соболев охарактеризовал зимнего новичка команды Манфреда Угальде.

– Зимой у тебя появился новый партнер в линии атаки – Манфред Угальде. Какие отношения сложились у вас на поле и в жизни?

– Молодой парень, в котором я вижу много желания и готовности работать. Быстрый, юркий, хорошо действует корпусом.

Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него все впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов.

Я нормально отнесся к трансферу нового нападающего. Конкуренция только приветствуется. Такая среда делает всех сильнее.

– А как ты переживал те периоды, когда терял стабильное место в старте?

– Спокойно. Ждал своего шанса. Так было, например, когда пришел Шамар Николсон – и я вообще почти не появлялся на поле.

Работал, что еще остается делать. А шанс появляется всегда. Так произошло и тогда, и в итоге мы выиграли Кубок.