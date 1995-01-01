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    Клопп: «Когда мы даем игрокам задание в их садах, то они балуются как дети. Постараюсь сохранить их настроение»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что перед возобновлением сезона игрокам нужно будет пройти дополнительную подготовку.

    «Игрокам еще предстоит много работы. Мы все ждем возвращения на поле. Точно не знаю, когда это произойдет, но мы должны быть готовы. Парни работают над этим.

    Когда мы даем игрокам задание для выполнения в их садах, то они балуются как дети, которым по пять или шесть лет. И мне это нравится. Постараюсь сохранить их настроение после возобновления сезона», – заявил Клопп.

    • Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
    • Клубу до победы в чемпионате осталось выиграть два матча.

    Источник: Goal

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