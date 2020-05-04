FA: «Фанаты – жизненная сила игры, но трудно представить, что в ближайшее время они вернутся на трибуны»

Представитель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк предупредил, что болельщики на трибуны в ближайшее время не вернутся в связи с пандемией коронавируса. От этого организация понесет убытки.

«Реальность такова, что мы не знаем, как все будет происходить. Впереди нас ждут существенные изменения всей футбольной системы.

Например, трудно представить, что в ближайшее время фанаты вернутся на трибуны. Болельщики – жизненная сила футбола. Это может породить дефицит нашего бюджета в размере 300 миллионов фунтов стерлингов», – цитирует Кларка Sky Sports.