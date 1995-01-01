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    FA: «Фанаты – жизненная сила игры, но трудно представить, что в ближайшее время они вернутся на трибуны»

    Представитель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк предупредил, что болельщики на трибуны в ближайшее время не вернутся в связи с пандемией коронавируса. От этого организация понесет убытки.

    «Реальность такова, что мы не знаем, как все будет происходить. Впереди нас ждут существенные изменения всей футбольной системы.

    Например, трудно представить, что в ближайшее время фанаты вернутся на трибуны. Болельщики – жизненная сила футбола. Это может породить дефицит нашего бюджета в размере 300 миллионов фунтов стерлингов», – цитирует Кларка Sky Sports.

    • Допускается, что следующий сезон АПЛ пройдет без зрителей.
    • Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В АПЛ лидирует «Ливерпуль», которому до победы в чемпионате осталось выиграть два матча.

    Источник: Sky Sports

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