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    Гендиректор «Химок» опроверг увольнение 12 сотрудников из-за режима повышенной экономии

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что информация о массовых увольнениях в клубе не соответствует действительности.

    • Ранее «СЭ» сообщал, что «Химки» из-за режима повышенной экономии с июня прекратят сотрудничество с 12 сотрудниками.
    • Речь идет о представителях отделов селекции, коммерции и пресс-службы.
    • Команда из Подмосковья занимает второе место в ФНЛ.

    «На данный момент никаких увольнений нет и не предвидится», – сказал Иванов.

    «Мутко против»: у игроков «Химок» не было возможности не согласиться на понижение зарплаты

    Источник: ТАСС

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