Гендиректор «Химок» опроверг увольнение 12 сотрудников из-за режима повышенной экономии

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что информация о массовых увольнениях в клубе не соответствует действительности.
- Ранее «СЭ» сообщал, что «Химки» из-за режима повышенной экономии с июня прекратят сотрудничество с 12 сотрудниками.
- Речь идет о представителях отделов селекции, коммерции и пресс-службы.
- Команда из Подмосковья занимает второе место в ФНЛ.
«На данный момент никаких увольнений нет и не предвидится», – сказал Иванов.
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Источник: ТАСС