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    «СЭ»: «Химки» уволит 12 сотрудников клуба

    Руководство «Химок» разослало уведомление об увольнении 12 сотрудникам клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ожидается, что будут уволены работники отделов селекции, коммерции и пресс-службы клуба: сотрудничество с ними будет прекращено с июня этого года.

    Сейчас «Химки» вводят режим повышенной экономии, и без увольнения сотрудников клуб не сможет выполнять требования ФНЛ, в частности, по размещению рекламы. Вместе с тем клуб находится в поисках нового инвестора и рассчитывает в ближайшее время избавиться от финансовых трудностей.

    • Ранее «Химки» сообщили о понижении зарплат футболистов.
    • Клуб в ФНЛ идет на втором месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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