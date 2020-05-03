«СЭ»: «Химки» уволит 12 сотрудников клуба

Руководство «Химок» разослало уведомление об увольнении 12 сотрудникам клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что будут уволены работники отделов селекции, коммерции и пресс-службы клуба: сотрудничество с ними будет прекращено с июня этого года.

Сейчас «Химки» вводят режим повышенной экономии, и без увольнения сотрудников клуб не сможет выполнять требования ФНЛ, в частности, по размещению рекламы. Вместе с тем клуб находится в поисках нового инвестора и рассчитывает в ближайшее время избавиться от финансовых трудностей.