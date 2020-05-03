«Рейнджерс» предоставит доказательства мошенничества Шотландской лиги по вопросу досрочного завершения сезона

По сообщению Scottish Sun, «Рейнджерс» уличил Шотландскую профессиональную футбольную лигу в мошенничестве. В ближайшие несколько десятков часов клуб предоставит доказательства всем 42 клубам организации.

В Глазго полагают, что лига подтасовала результаты голосования клубов по вопросу досрочного прекращения сезона. Согласно данным лиги, большинство команд одобрили конец розыгрыша.