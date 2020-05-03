«Рейнджерс» предоставит доказательства мошенничества Шотландской лиги по вопросу досрочного завершения сезона

По сообщению Scottish Sun, «Рейнджерс» уличил Шотландскую профессиональную футбольную лигу в мошенничестве. В ближайшие несколько десятков часов клуб предоставит доказательства всем 42 клубам организации.
В Глазго полагают, что лига подтасовала результаты голосования клубов по вопросу досрочного прекращения сезона. Согласно данным лиги, большинство команд одобрили конец розыгрыша.
- В Шотландии уже досрочно завершили Чемпионшип – вторую по силе лигу страны.
- «Рейнджерс» не исключает, что будет доказывать мошенничество через суд.
- В турнирной таблице ШПЛ команда Стивена Джеррарда идет второй.
Источник: Scottish Sun