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    «Рейнджерс» предоставит доказательства мошенничества Шотландской лиги по вопросу досрочного завершения сезона

    По сообщению Scottish Sun, «Рейнджерс» уличил Шотландскую профессиональную футбольную лигу в мошенничестве. В ближайшие несколько десятков часов клуб предоставит доказательства всем 42 клубам организации.

    В Глазго полагают, что лига подтасовала результаты голосования клубов по вопросу досрочного прекращения сезона. Согласно данным лиги, большинство команд одобрили конец розыгрыша.

    • В Шотландии уже досрочно завершили Чемпионшип – вторую по силе лигу страны.
    • «Рейнджерс» не исключает, что будет доказывать мошенничество через суд.
    • В турнирной таблице ШПЛ команда Стивена Джеррарда идет второй.

    Источник: Scottish Sun

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