Юран – о понижении зарплат игрокам «Химок»: «Могу руку на отсечение дать, что говорил с каждым. Все ребята однозначно поддерживают сокращение»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал сокращение зарплат игрокам команды. На неделе появлялась информация, что клуб объявил о понижении без согласия футболистов.

– Все спокойно согласились, я участвовал в беседе с каждым футболистом.

– То есть, вы за каждого можете поручиться, что он согласился на понижение?

– Я могу руку на отсечение дать, что мы в среду разговаривали с каждым футболистом и объясняли, какая ситуация в стране. И что, естественно, нас неправильно поймут, если мы не пойдeм на понижение, потому что команда сидит на карантине, не тренируется, не играет. С каждым футболистом мы общались, и никого мы не принуждали, не заставляли.

Есть ситуация, которую нужно понять. У них было время пообсуждать, и потом обычно перезванивает капитан и говорит, какое принято решение. Мы так договорились. И действительно практически сразу перезвонил капитан, буквально в течение 30 минут, и сказал, что все ребята однозначно поддерживают сокращение. Футболисты понимают, что в данной ситуации нужно пойти навстречу.