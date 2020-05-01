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    Юран – о понижении зарплат игрокам «Химок»: «Могу руку на отсечение дать, что говорил с каждым. Все ребята однозначно поддерживают сокращение»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал сокращение зарплат игрокам команды. На неделе появлялась информация, что клуб объявил о понижении без согласия футболистов.

    – Все спокойно согласились, я участвовал в беседе с каждым футболистом.

    – То есть, вы за каждого можете поручиться, что он согласился на понижение?

    – Я могу руку на отсечение дать, что мы в среду разговаривали с каждым футболистом и объясняли, какая ситуация в стране. И что, естественно, нас неправильно поймут, если мы не пойдeм на понижение, потому что команда сидит на карантине, не тренируется, не играет. С каждым футболистом мы общались, и никого мы не принуждали, не заставляли.

    Есть ситуация, которую нужно понять. У них было время пообсуждать, и потом обычно перезванивает капитан и говорит, какое принято решение. Мы так договорились. И действительно практически сразу перезвонил капитан, буквально в течение 30 минут, и сказал, что все ребята однозначно поддерживают сокращение. Футболисты понимают, что в данной ситуации нужно пойти навстречу.

    • «Химки» в ФНЛ идут вторыми.
    • Сезон ФНЛ доигрывать не планируют.
    • «Химки» последний раз выступали в РПЛ в 2009 году.

    Источник: Metaratings

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    01.05.2020 23:20
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