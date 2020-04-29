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    Le Parisien: руководство Франции во главе с Макроном уговаривает Англию, Германию, Испанию, Италию досрочно завершить футбольный сезон

    Руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном считает целесообразным завершить футбольный сезон во всех топ-пяти лигах Европы. В чемпионате Франции это уже сделали.

    Во Франции полагают, что в целях прекращения пандемии коронавируса играть в футбол нельзя. Французы сейчас ведут переговоры по этому вопросу с коллегами из других стран.

    • Помимо Франции, сезон уже завершили бельгийцы, голландцы.
    • Минспорт Италии считает, что возобновление Серии А маловероятно.
    • РПЛ планируют возобновить в июне.

    Источник: Le Parisien

    Французская ежедневная газета, основанная в 1944 году. Аудитория в твиттере - более 2,5 миллиона подписчиков.

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