Le Parisien: руководство Франции во главе с Макроном уговаривает Англию, Германию, Испанию, Италию досрочно завершить футбольный сезон

Руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном считает целесообразным завершить футбольный сезон во всех топ-пяти лигах Европы. В чемпионате Франции это уже сделали.

Во Франции полагают, что в целях прекращения пандемии коронавируса играть в футбол нельзя. Французы сейчас ведут переговоры по этому вопросу с коллегами из других стран.