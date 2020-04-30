Le Parisien: руководство Франции во главе с Макроном уговаривает Англию, Германию, Испанию, Италию досрочно завершить футбольный сезон

Руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном считает целесообразным завершить футбольный сезон во всех топ-пяти лигах Европы. В чемпионате Франции это уже сделали.
Во Франции полагают, что в целях прекращения пандемии коронавируса играть в футбол нельзя. Французы сейчас ведут переговоры по этому вопросу с коллегами из других стран.
- Помимо Франции, сезон уже завершили бельгийцы, голландцы.
- Минспорт Италии считает, что возобновление Серии А маловероятно.
- РПЛ планируют возобновить в июне.
Источник: Le Parisien
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