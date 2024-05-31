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Орлов заявил о трагедии в «Зените»

31 мая 2024, 15:39
11

Комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!» высказался, что его не устраивает в «Зените».

– Геннадий Сергеевич, возник к вам такой вопрос. Вы сказали, что петербуржцам нужна свежая кровь. Вот Вендел и Клаудиньо, получается, своe уже отработали, для чего их взяли. Какая кровь нужна?

– Это моe мнение.

– Свежая кровь в «Зените», она уже есть?

– Нет, еe нет. В этом вся трагедия. Потому что каждая команда должна обновляться. Хотя, например, образец Лука Модрича. Но это уникальный случай, когда в 38 лет можно выходить за «Реал», который выиграет Лигу чемпионов. Исключение из правил всегда бывает.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • В этом сезоне команда претендует на золотой дубль.
  • Для него нужно победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России (2 июня).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Prosechik
1717160499
Дед гена давно уже с глузду съехал, а этого старого недоумка експертом побыть зовут.
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raritet
1717161728
Именно об этом я писал еще год назад. Именно, в первую очередь , Клаудиньо, который уже давно мысленно не здесь. И , очевидное наглое поведение Вендела. Что то не припомню другого такого неспортивного поведения гастарбайтера , который может так вести себя . На месте работодателя я придумал бы соответствующее наказание . Не пройти поедсезонку - это вообще из ряда вон. Тут , в самом деле , очень серьезный урон несет Вендел имиджу клуба . Таких за борт, невзирая на таланты. Не последний талантливый футболер в этом мире.
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Цугундeр
1717162231
"..Но это уникальный случай, когда " в (почти ) 80 лет можно выходить в эфир и глубокомысленно (да ещё и таинственно !)) вещать неведомую херь. Ладно бы 71 было ...(
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Krics
1717162249
Трагедия-это когда,люди гибнут,а все остальное трата денег,ихмо.
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Mur-Chalkin-google
1717322973
Геннадий Сергеевич-молорик! Столько лет, а котелок работает!
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