Орлов заявил о трагедии в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!» высказался, что его не устраивает в «Зените».

– Геннадий Сергеевич, возник к вам такой вопрос. Вы сказали, что петербуржцам нужна свежая кровь. Вот Вендел и Клаудиньо, получается, своe уже отработали, для чего их взяли. Какая кровь нужна?

– Это моe мнение.

– Свежая кровь в «Зените», она уже есть?

– Нет, еe нет. В этом вся трагедия. Потому что каждая команда должна обновляться. Хотя, например, образец Лука Модрича. Но это уникальный случай, когда в 38 лет можно выходить за «Реал», который выиграет Лигу чемпионов. Исключение из правил всегда бывает.